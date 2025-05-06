Emine Erdoğan'dan 'Hıdırellez' paylaşımı: Filizlenen her tohum kalplere şifa olsun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hıdırellez paylaşımında bulundu. Erdoğan, "Baharın müjdecisi Hıdırellez'i kutluyor, insanlığı şefkat, merhamet ve iyilikle sarmalamasını diliyorum." dedi.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Baharın müjdecisi Hıdırellez'i kutluyor, insanlığı şefkat, merhamet ve iyilikle sarmalamasını diliyorum.
Toprağa can katan yağmur hanelere bereket, filizlenen her tohum kalplere şifa olsun' ifadelerine yer verdi.