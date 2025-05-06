Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş hakkında bomba iddia: İnanamayacaksınız!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, katıldığı bir televizyon programında CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında çok ağır iddialarda bulundu. Gökçek'in açıklamaları, başkentin yönetimine dair ciddi soru işaretleri doğurdu.'Çok kısa bir süre içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili çok ama çok büyük bir yolsuzluğun, çok büyük bir vurgunun inşallah izahını yapacağız. Çok özel bir dosya açıklayacağız. Bu dosyayı gördükleri zaman bakalım vatandaşa ne cevap verecekler.Tabutlar, konserler, ceset torbaları... Bence gölge. Onlar bu işin gölgesinde kalacak. İnanamayacaksınız! Vatandaşımız görünce 'Bunu da mı yaptılar arkadaş?' diyecek.Yine vatandaşımıza çok dokunan bir mesele. Bu öyle üstünü kapatıp götürecekleri işlerden değil!'Osman Gökçek'in bu açıklamaları, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şeffaflık iddialarını doğrudan hedef aldı. Gökçek'in 'çok büyük bir vurgun' olarak nitelediği olayın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı ancak dosyanın açıklanmasıyla Ankara siyasetinde fırtınalar kopması bekleniyor.Mansur Yavaş göreve geldiği günden bu yana 'temiz siyaset' ve 'halk için yönetim' söylemleriyle dikkat çekmişti. Ancak Gökçek'in iddiaları, bu imajı ciddi biçimde sarsabilecek nitelikte.Kamuoyunun merakla beklediği soru şu: Gökçek'in 'inanamayacaksınız' diyerek işaret ettiği bu dosyada ne var? Ve daha da önemlisi, Mansur Yavaş cephesi bu iddialara nasıl bir yanıt verecek?