TCMB Başkanı Fatih Karahan: Enflasyonun ana eğilimi geriledi

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye ekonomisini, faiz politikasını ve hedefleri sıralayarak, "Dezenflasyon süreci devam ediyor, enflasyonun ana eğilimi geriledi." şeklinde konuştu.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Merkez Bankası'nın faaliyetlerini anlattı.TCMB'nin kanun gereği yılda iki kez gerçekleştirilen sunumun, 15.30'da başladığı duyuruldu.Karahan'ın sunumunda para politikası, kur ve likidite başta olmak üzere verilecek güncel mesajlar, piyasaların yakın odağında yer alıyor.Karahan'ın konuşmasında "Önümüzdeki dönemde de para politikasında kararlı duruşumuzu sürdürerek dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz. 2024 Haziran'dan bu yana dezenflasyon süreci devam ediyor, enflasyonun ana eğilimi geriledi." ifadelerini kullandı.