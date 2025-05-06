Özgür Özel'e saldıran şahıs tutuklandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Sırrı Süreyya Önder'in katıldığı anma töreni çıkışı saldırıya uğradı.Olay ve şüpheli hakkındaki soruşturma tüm yönleriyle sürerken, yeni bir gelişme yaşandı.Özgür Özel'e fiziki saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.Adliyeye sevk edilen Tengioğlu, tutuklandı. Savcılık tarafından paylaşılan sevk yazısı ise şu şekilde:“Cumhuriyet Başsavcılığımızca Atatürk Kültür Merkezi önünde darp edilmek suretiyle CHP Genel Başkanı Özgür ÖZEL'in yaralandığı olaya ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin olay tarihindekalmakta olduğu Taksim 34 isimli aparttan dosya içerisindeki mevcut kamera görüntüleri ile de sabit olduğu üzere 08:30 sıralarında ayrıldığı, daha sonra ifadesinde de bahsettiği üzere Taksim civarındaki bir otele giderek burada kahvaltı yaptığı, akabinde Taksim Meydanına doğru yürümeye devam ettiği ve Atatürk Kültür Merkezi önüne geldiği, burada yaklaşık 2,5- 3 saat kadar beklediği, bu sırada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in tören alanına giriş yaptığını gördüğü, şüphelinin tören bitimine kadar alandan ayrılmadığı, törenin bitimine müteakip Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in alandan ayrıldığı esnada şüphelinin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in yanına yaklaşarak müştekinin yüzüne tokat atmak suretiyle söz konusu yaralama eylemini gerçekleştirdiği, şüphelinin otelden ayrıldığı andan eylemi gerçekleştirdiği ana kadar tüm hareketlerini gösterir kamera kayıtlarının incelendiği ve dosya içerisinde mevcut olduğu, söz konusu olay hakkında soruşturmanın halen devam ettiği, şu aşamaya kadar yapılan tüm incelemelerde şüphelinin herhangi bir suç örgütü veya terör örgütüyle irtibat ve iltisakının tespitinin yapılamadığı ancak bu konuda hali hazırda çalışmaların devam ettiği, yine şüphelinin eylemine iştirak eden kişi veya kişilerin bulunup bulunmadığına yönelik araştırmaların Cumhuriyet Başsavcılığımızca devam edildiği, şüpheli hakkında düzenlenen HTS Analiz Raporu ve MASAK verilerinde şu aşamaya kadar başkaca eyleme iştirak eden kişi veya kişilere yönelik bir veriye rastlanılamadığı, Şüpheliye isnat edilen eylemle ilgili olarak mağdur Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisinin halen Genel Başkanı olduğu ve aynı zamanda milletvekili sıfatına haiz olduğu, şüphelinin alınan ifadesi de dikkate alındığında söz konusu eylemi mağdurun gerçekleştirmiş olduğu kamu görevi nedeniyle gerçekleştirdiğinin sabit olduğu, bu haliyle şüphelinin sabit ikametgah sahibi olmaması, delillerin ikmalinin şu aşamada sağlanmamış olması, kaçma şüphesinin mevcudiyeti ve üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu anlaşılmakla.TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan bir saldırgan tarafından yumruklanmıştı.CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin Selçuk Tengioğlu (66) olduğu belirlenmişti.Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderilmişti.