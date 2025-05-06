İzmir kaynıyor! Önce Narlıdere ve Konak şimdi de büyükşehir

İzmir’de CHP Belediyeciliği kelimenin tam anlamıyla duvara tosladı. Konak ve Narlıdere Belediyeleri grevle burun buruna gelirken İzmir Büyükşehir Belediyesinde de hem toplu iş sözleşmesi hem de maaş krizi patlak verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi içine düştüğü mali kriz nedeniyle yaklaşık 30 bin çalışanının maaşını 6 Mayıs tarihinde yatıramadı. Sabah erken saatlerde maaşlarını çekmek için bankamatiğin yolunu tutan işçiler hesaplara para yatmadığını görünce büyük şok yaşadı. Edinilen bilgiye göre belediye yönetimi, örgütlü işçi sendikasına Nisan ayı maaşlarının sadece 20 bin liralık kısmının yatırılacağını bildirdi. Buna bir de İzelman, İzenerji ve Ege Şehir Planlama Şirketlerindeki toplu sözleşme krizi eklenince büyükşehir belediyesi ve şirketlerinde örgütlü DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası İzmir şubeleri acil ortak toplantı yaptı. Toplantı sonrası İzelman, İzenerji ve Ege Şehir Planlama şirketlerine 9 Mayıs Cuma günü asılması planlanan grev ilanının öne çekilmesi kararlaştırıldı. Sendikadan yapılan açıklamada grev ilanlarının 7 Mayıs Çarşamba günü yapılacak geniş katılımlı bir basın toplantısı ile asılacağı ifade edildi.