İzmir kaynıyor! Önce Narlıdere ve Konak şimdi de büyükşehir
İzmir’de CHP Belediyeciliği kelimenin tam anlamıyla duvara tosladı. Konak ve Narlıdere Belediyeleri grevle burun buruna gelirken İzmir Büyükşehir Belediyesinde de hem toplu iş sözleşmesi hem de maaş krizi patlak verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi içine düştüğü mali kriz nedeniyle yaklaşık 30 bin çalışanının maaşını 6 Mayıs tarihinde yatıramadı. Sabah erken saatlerde maaşlarını çekmek için bankamatiğin yolunu tutan işçiler hesaplara para yatmadığını görünce büyük şok yaşadı. Edinilen bilgiye göre belediye yönetimi, örgütlü işçi sendikasına Nisan ayı maaşlarının sadece 20 bin liralık kısmının yatırılacağını bildirdi. Buna bir de İzelman, İzenerji ve Ege Şehir Planlama Şirketlerindeki toplu sözleşme krizi eklenince büyükşehir belediyesi ve şirketlerinde örgütlü DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası İzmir şubeleri acil ortak toplantı yaptı. Toplantı sonrası İzelman, İzenerji ve Ege Şehir Planlama şirketlerine 9 Mayıs Cuma günü asılması planlanan grev ilanının öne çekilmesi kararlaştırıldı. Sendikadan yapılan açıklamada grev ilanlarının 7 Mayıs Çarşamba günü yapılacak geniş katılımlı bir basın toplantısı ile asılacağı ifade edildi.
İZBB'DE MAAŞ VE TİS KRİZİ
Her iki ilçeden gelen grev kararına İzmir Büyükşehir Belediyesinde yaşanan maaş krizi de eklendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerinde çalışan yaklaşık 30 binin üzerindeki işçinin 6 Mayıs Salı Günü yatması gereken maaşları yatmadı.
İŞÇİLER BÜYÜK ŞOK YAŞADI
Sabah erken saatlerde paralarını çekmek için bankamatiğin yolunu tutan işçiler hesaplarında para olmadığını görünce büyük şok yaşadı.
GREV İLANI ASILMASI ÖNE ÇEKİLDİ
Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir Şubelerini olağanüstü toplantıya çağırdı. Sendikanın yaptığı toplantıdan 9 Mayıs Cuma günü devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri nedeniyle İzelman, İzenerji ve Ege Şehir Planlama şirketlerine asılması planlanan grev ilanlarının 7 Mayıs Çarşamba gününe çekilmesi kararlaştırıldı. Sendikanın grev ilanlarını asarken geciken maaşlarla ilgili de geniş katılımlı basın açıklaması yapacağı belirtildi. Öte yandan belediye yönetiminin sendikaya Nisan ayı maaşlarının sadece 20 bin liralık kısmını yatıracağını duyurduğu, geri kalanı ile ilgili de bir ödeme takvimi belirtmediği öğrenildi.