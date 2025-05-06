Turist olarak gitti altın hazinesi buldu! 20. yüzyıldan kalma nesneler

Dvůr Králové nad Labem kasabası çevresinde yürüyüşe çıkan iki turist karşılaştığı manzara sonrası şaşkınlığını gizleyemedi.Çek Cumhuriyeti'ne turist olarak geldi, hazine buldu.Dikkat çeken hazinenin 20. yüzyılın başlarından kalma nesnelerden oluştuğu da ortaya çıktı.Çek Cumhuriyeti'ne geziye giden iki kişi Zvičina Tepesi'nde yürüyüş esnasında ilginç bir olay yaşadı.Metal bir teneke bulan kişiler içerisinde ne olduğunu anlamaya çalışırken 600 civarında altın sikke buldu. Altınların yanında 10 tane bilezik, incel telden yapılmış kese, tarak ve pudra yer alıyordu.Çoğunun altından yapılmış olduğu tahmin edilen nesneler dikkat çekti.Hazine kutusunu bulduktan sonra Doğu Bohemya Müzesi'ne teslim ettiler. Nümizmat Vojtěch Brádle, şaşkınlığını gizleyemezken İtalya, Romanya ve Rusya'dan sikkeler olduğu kanısına vardı. Altınların 1920 - 1930 aralığından kalma olduğu tahmin edildi.Tüm çalışmalar sonucu gizlendiği en erken tarihin 1921 olduğuna ulaşıldı.Hazinenin gömülmesinin birçok nedeni olduğunu belirtirken İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle beraber sınır dışı edileceğini düşünen Almanların eşyalarını gömdüğü vurgulandı.Bulunan hazinedeki eşyalar Doğu Bohemya Müzesi'nde korunurken halka sergilenmesi konusunda çalışmalar yapıyor.Altından yapılmış olan eşyalar ve sikkelerin toplam ağırlığının 3,7 kilo olduğu belirtilirken tahminlere göre değerinin 7,5 milyon Çek kronundan fazla olduğu ortaya çıktı.Hazineyi bulanların da belirli bir ölçüde ödüllendirileceği de konuşuluyor.