ChatGPT, Ghibli trendi sayesinde aylık trafikte X'i geçti

Dijital dünyada dikkat çekici bir gelişme yaşandı; yapay zeka sohbet botu ChatGPT, aylık sayfa görüntülenme sayısında Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'i (eski adıyla Twitter) geride bırakmayı başardı.Web trafiği analiz sitesi Similarweb tarafından sağlanan veriler, bu önemli değişimi gözler önüne seriyor.Similarweb verilerine göre, son dört haftalık periyotta (mayıs başı itibarıyla) ChatGPT toplamda 4,786 milyar sayfa görüntülenmesi elde etti.Aynı dönemde X platformunun sayfa görüntülenme sayısı ise 4,028 milyar seviyesinde kaldı.ChatGPT'nin X platformuna karşı trafik üstünlüğü kurması kademeli bir süreçte gerçekleşti. Ocak ayında ChatGPT, hiçbir gün X'in günlük trafiğini geçmeyi başaramamıştı.Ancak şubat ayına gelindiğinde sohbet botu ivme kazanmaya başladı ve bazı günlerde X'ten daha fazla sayfa görüntülenmesi elde etti.Mart ayında ise bu durum daha belirginleşti; ChatGPT, hafta sonları dışında, neredeyse her gün günlük sayfa görüntülemeleri açısından X'i geride bırakır hale geldi.Bu trend, nisan ayında daha da güçlenerek ChatGPT'nin sosyal medya rakibi karşısında net bir trafik üstünlüğü kurmasıyla sonuçlandı.ChatGPT'nin popülaritesindeki ve trafiğindeki bu artışta, özellikle mart ayında yaşanan büyük bir patlamanın önemli rol oynadığı belirtiliyor.Bu patlamanın arkasındaki temel nedenin, ChatGPT'nin GPT-4o modeli için sunulan yeni yerel (cihaz üzerinde veya doğrudan platformda) görüntü oluşturma yetenekleri olduğu düşünülüyor.Bu yeni özellik, sosyal medyada kısa sürede viral olan bir akım yarattı. Kullanıcılar, kendi fotoğraflarını yükleyerek yapay zekanın bunları ünlü Japon animasyon stüdyosu Studio Ghibli tarzı çizimlere veya gerçekçi aksiyon figürlerine dönüştürmesini sağladı.'Ghibli trendi' olarak bilinen bu akım, ChatGPT platformunun kullanımını ve bilinirliğini önemli ölçüde artırdı.