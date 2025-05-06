Togg T10X zirveyi bırakmadı! Hem elektrikli lideri hem C-SUV sınıfı birincisi

Her geçen gün daha fazla kullanıcıyla buluşan T10X, elektrikli araç pazarında da rakiplerini geride bıraktı. Yılın ilk 4 ayında %24,4 pazar payıyla açık ara birinciliği elde eden T10X’in toplam satışları 60 bin adedi geçti.

Togg, T10X modeliyle 2025 yılında da başarılı performansını sürdürmeye devam ediyor. 3.537 adedi nisan ayında olmak üzere ilk 4 ayda 10.325 satış adedine ulaşan T10X, içten yanmalı araçların da yer aldığı C-SUV segmentinde %10,1 pazar payıyla liderliğini sürdürüyor.Öte yandan elektrikli araç pazarında rakiplerini geride bırakan T10X, yılın ilk 4 ayında %24,4 pazar payıyla açık ara birinciliği elinde tutmaya devam ediyor. T10X bütün segmentler ve gövde tipleri içinde de %3,3 pazar payı ile en çok satılan 5'inci model olurken, Togg da bütün kategoriler içinde en çok satılan 11'inci marka olma başarısını göstermiş durumda.Türkiye'de nisan ayında toplam otomobil pazarı 85.411 adet olarak gerçekleşirken, T10X 3.537 satışla %4.1 pazar payı elde etti. Nisan ayında elektrikli araçlar 13.191 adetlik satış rakamına ulaşırken, T10X %26,8'lik payla ilk sırada yer aldı.