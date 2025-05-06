Rum lobisinden küstah sözler: F-35 satışı kabusları oldu! ABD’li senatörlere yalvardılar
ABD medyasında Cumhuriyetçi lider Donald Trump'ın, Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil edeceğine dair haberler gündeme gelmişti. Bu gelişme özellikle Rum lobisini oldukça rahatsız etti. Türk düşmanlığı ile bilinen Kıbrıs Uluslararası Koordinasyon Komitesi, Ankara karşıtı bir dizi faaliyette bulundu.
Güney Kıbrıs'taki Rum lobisi, ABD'nin, Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil etmeyi planladığı yönünde haberler çıkması üzerine panikledi.
TÜRKİYE KARŞITI FAALİYETLERİNİ YOĞUNLAŞTIRDILAR
Kıbrıs Uluslararası Koordinasyon Komitesi (PSEKA), Türkiye'nin, ABD'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil edilmesi veya CAATSA kapsamındaki yaptırımların kaldırılmasına yönelik her türlü girişimin reddedilmesi çağrısında bulundu.
RUM LOBİSİNDEN SKANDAL SÖZLER
PSEKA yaptığı bir basın açıklamasında, 'En gelişmiş savaş uçağı olan F-35, yalnızca ABD'nin en güvendiği müttefiklerinin kullanımına sunulmalı.' ifadelerini kullandı.
PSEKA sözlerine şunları ekledi: 'NATO üyesi olan Türkiye, güvenilir bir müttefik olmadığını defalarca göstermiştir.'
TÜRKİYE DÜŞMANLARI BİR ARADA
Kıbrıs Haber Ajansı kaynakları, PSEKA'nın pazartesi günü Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi senatör Jim Reese ile bir araya geldiğini bildirdi. Kaynaklara göre, Reese, Türkiye'nin F-35 programına yeniden alınmasına izin vermeyeceğini belirtti.
Daha önce de Yunan Amerikan Liderlik Konseyi (HALC), Trump yönetiminin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırma ve Türkiye'yi F-35 programına yeniden dahil etme olasılığını değerlendirdiği yönündeki haberlerden endişe duyduğunu belirtmişti.
TRUMP YAPTIRIMLARI KALDIRMA NİYETİNDE
Rum lobisinin Türkiye karşıtı faaliyetlerine rağmen ABD medyası, Cumhuriyetçi lider Donald Trump'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinin ardından Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırmayı ve savaş uçağı satışını yeniden başlatmayı düşündüğünü bildirmişti.
Fox News'a konuşan iki kaynak, Trump'ın, Türkiye'ye F-35 uçaklarını satma fikrine açık olduğunu doğrulamıştı.