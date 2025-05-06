Rum lobisinden küstah sözler: F-35 satışı kabusları oldu! ABD’li senatörlere yalvardılar

Güney Kıbrıs'taki Rum lobisi, ABD'nin, Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil etmeyi planladığı yönünde haberler çıkması üzerine panikledi.Kıbrıs Uluslararası Koordinasyon Komitesi (PSEKA), Türkiye'nin, ABD'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil edilmesi veya CAATSA kapsamındaki yaptırımların kaldırılmasına yönelik her türlü girişimin reddedilmesi çağrısında bulundu.PSEKA yaptığı bir basın açıklamasında, 'En gelişmiş savaş uçağı olan F-35, yalnızca ABD'nin en güvendiği müttefiklerinin kullanımına sunulmalı.' ifadelerini kullandı.PSEKA sözlerine şunları ekledi: 'NATO üyesi olan Türkiye, güvenilir bir müttefik olmadığını defalarca göstermiştir.'Kıbrıs Haber Ajansı kaynakları, PSEKA'nın pazartesi günü Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi senatör Jim Reese ile bir araya geldiğini bildirdi. Kaynaklara göre, Reese, Türkiye'nin F-35 programına yeniden alınmasına izin vermeyeceğini belirtti.Daha önce de Yunan Amerikan Liderlik Konseyi (HALC), Trump yönetiminin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırma ve Türkiye'yi F-35 programına yeniden dahil etme olasılığını değerlendirdiği yönündeki haberlerden endişe duyduğunu belirtmişti.Rum lobisinin Türkiye karşıtı faaliyetlerine rağmen ABD medyası, Cumhuriyetçi lider Donald Trump'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinin ardından Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırmayı ve savaş uçağı satışını yeniden başlatmayı düşündüğünü bildirmişti.Fox News'a konuşan iki kaynak, Trump'ın, Türkiye'ye F-35 uçaklarını satma fikrine açık olduğunu doğrulamıştı.