İstanbul'da su kuyruğu! 90’lı yılları hatırlattı...

İstanbul Sarıyer'de çöken yol nedeniyle Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı. Ayazağa Mahallesi susuz kalırken, vatandaşlar 2 gündür sokağa gelen tankerden su almak için kuyruğa giriyor. Oluşan su kuyrukları ise 90'lı yılların İstanbul'unu anımsattı.İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maslak semtinde yaşanan yol çökmesi, her anlamda bölgede bulunan vatandaşları mağdur etti. Bir inşaat sahasının hemen yanında bulunan yolda yaşanan çökmenin ardından Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı.Çökmenin ardından zarar gören altyapı nedeniyle Ayazağa Mahallesi'nin suyu kesildi. Vatandaşlara üç kez suyun geri geleceğine dair bilgilendirme mesajı atılmasına rağmen CHP'li Sarıyer Belediyesi, mahalleye su tankeri gönderdi.Mahalleli su alabilmek için kuyrukta beklerken görüntüler, 90'lı yılların İstanbul'unu anımsattı. Sıra bekleyerek su ihtiyacını karşılayan vatandaşlar İBB'ye, CHP'li Sarıyer Belediyesi'ne ve İSKİ'ye tepki gösterdi.Çökme olayından sonra susuz kalan Ayazağa Mahallesi sakinleri arızanın kısa sürede yapılıp sularının verilmesini istediler.