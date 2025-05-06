Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı kararı

Teknoloji ve girişimcilik alanında Türkiye'nin en iddialı projesi olan 'Terminal İstanbul' için önemli bir gelişme yaşandı. Atatürk Havalimanı terminali, Terminal İstanbul markasıyla hizmet sunacak. Bakan Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen projeye dair kararın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu."BİNLERCE TEKNOLOJİ GİRİŞİMİ BU MERKEZDE DOĞACAK"Bakan Kacır, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:"Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararla, Atatürk Havalimanı Terminal Binaları 'teknopark' ilan edildi.Bilişim Vadisi'ne bağlı kurulan teknopark, 'Terminal İstanbul' markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak.Binlerce teknoloji girişimi bu merkezde doğacak, büyüyecek ve yatırımcılarla buluşacak.Kamu ve özel sektörden çok sayıda paydaş kurumla birlikte İstanbul’u küresel düzeyde bir girişimcilik merkezi yapacağız.Bu dev merkezde kuracağımız bilim merkezi, yazılım ve yapay zeka okulu ile teknoloji atölyeleri de farklı yaş gruplarına ev sahipliği yapacak."