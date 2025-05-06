CHP sahtekarlığa doymuyor! Bildiri yayınladılar rezil oldular: Demans hastası için “imza attı” dediler

TBMM eski Başkanı Hikmet Çetin ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Meclis'te bir basın toplantısı düzenlediler.Toplantıda, Çetin'in yanı sıra TBMM eski başkanları Hüsamettin Cindoruk, Cahit Karakaş ve Mustafa Kalemli'nin imzasını taşıyan, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanmasına' ilişkin bildiri açıklandı. Bildirinin eski başkanlar tarafından birlikte hazırlandığı iddia edildi.Bu açıklamalardan kısa bir süre sonra Eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş'ın eşi Sirel Karakaş bir açıklama yaparak şöyle dedi:'Cahit Karakaş'ın bu metne rıza gösterdiği, ayrıca herhangi bir vasilik kararının bulunmadığı yönündeki ifadeler tamamen asılsızdır ve kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir. Zira Sayın Cahit Karakaş, halihazırda Ankara Güven Hastanesi'nde demans tanısıyla yatarak tedavi görmekte olup, hukuki ve tıbbi açıdan farik ve mümeyyiz değildir.Başka bir ifadeyle Sayın Karakaş irade beyanında bulunabilecek bilinçsel yeterliliğe sahip değildir. Bu nedenle söz konusu metni okuması, anlaması, değerlendirmesi ve onaylaması mümkün değildir.Ayrıca Sayın Karakaş'ın yasal vasisi mevcuttur ve hem söz konusu metin hem de bu konuda yapılan açıklamalara dair vasi veya varislerinden herhangi bir rıza veya bilgi paylaşımı da söz konusu olmamıştır.Bu bağlamda Sayın Hikmet Çetin'in yaptığı açıklama, hukuki, tıbbi ve etik sorumlulukları ihlal etmektedir. Bu tür beyanlar, bir sağlık kuruluşunda yatan ve irade beyanında bulunamayacak durumda olan bir kişiye aitmiş gibi gösterilen açıklamaları içermesi nedeniyle son derece sakıncalıdır.'