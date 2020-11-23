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Tarafını seçti... Putin'den Ermenistan'ı yerle bir edecek açıklama!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ermenistan'ı yıkacak bir açıklama daha geldi. Putin, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Dünya / 23 Kasım 2020 Pazartesi 09:23
Tarafını seçti... Putin'den Ermenistan'ı yerle bir edecek açıklama!

Rus devlet televizyonu Rossiya 1'e konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'ın aidiyeti ile ilgili değerlendirmesinde bölgenin Azerbaycan topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

"Ermenistan dağlık karabağ'ın egemenliğini tanımadı"
Putin, "Ermenistan, Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını ve egemenliğini tanımadı. Bu, uluslararası hukuk açısından hem Dağlık Karabağ'ın hem de ona komşu tüm bölgelerin Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu anlamına geliyordu" diye konuştu.

"Ermenistan topraklarına kimse saldırmadı"
Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'ndeki (KGAÖ) üyelik koşullarının Rusya'yı ihtilafa dahil olmaya zorlamadığını vurgulayan Putin, şöyle konuştu: "KGAÖ antlaşması, bu antlaşmanın bir üye devletinin topraklarına saldırılması durumunda karşılıklı yardım öngörüyor. Ermenistan Cumhuriyeti topraklarına hiç kimse saldırmadı ve bu bize çatışmalara doğrudan katılma hakkı vermedi."

"Ermenistan kendini unutulmuş hissetmedi"
Moskova'nın Erivan ile askeri-teknik işbirliği çerçevesinde yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğine dikkat çeken Putin, "Sizi temin ederim ki Ermenistan kendisini terk edilmiş, unutulmuş hissetmedi. Ve Rusya, bunun olmaması için her şeyi yaptı" ifadelerini kullandı.

ErmenistanAzerbaycan

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