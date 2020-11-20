Arınç'a en güzel cevabı vatandaş verdi!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç'ın HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a övgü dolu sözleri tepki çekmişti.



Yeni tip koronavirüs pandemisi döneminde HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Devran' isimli kitabını okuduğunu söyleyen Bülent Arınç, 'Demirtaş konusu konuşulunca ben bizi dinleyenlere bir şey söylemek istiyorum. Demirtaş'ın yazdığı çok güzel bir hikaye kitabı var Devran isminde. Ne olur onu alın bir okuyun. Ben bu korona süreci içinde bunu okudum. Bu kitabı okuduktan sonra siz Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi belki değiştirmeyeceksiniz. Ama Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travma üzerinden kafanızda çok şeyler değişecek. Bu ülkenin mazlumlarından biri de Kürtlerdir. Kürt kardeşlerimizdir. Çözüm sürecinde bazılarının tahliyesi sağlanmıştı. Bunun da olabilir. Yargıçlar mahkemeler özgürlükçü düşünsünler' ifadelerini kullanmıştı.



SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!



Arınç'ın skandal açıklamalarına en güzel cevabı sosyal medyada vatandaş verdi. #TeröristSelo başlığı sosyal medyada gündem oldu.







Vatandaşlar başlık altından Bülent Arınç'a hakkında güzellemeler yaptığı Selahattin Demirtaş'ın ne kadar soğuk kanlı bir katil olduğunu adeta tekrar hatırlattı. Açılan başlığa binlerce tweet yağdı.



