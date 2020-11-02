Koronavirüsü hiçe saydılar! 250 milyonluk yalıda Cadılar Bayramı partisi!

Yeni yılın yaklaşmasıyla tüm dünyada yapılan Cadılar Bayramı partileri İstanbul'da da bazı mekanlarda ve villalarda yapılmaya devam tam gaz devam ediyor



Pandemi kurallarının dikkate alınmadığı partiye yaklaşık 270 kişi katıldı. Gece yarısını geçmesine rağmen eğlencenin devam etmesi üzerine polis yalıya baskın yaptı.



Polisin gelmesiyle yalıyı terk edenler, çıkışta yüzlerini gizledi. Partiden çıkanlara filyasyon ekibi kapıda 930 TL para cezası kesti.



270 kişinin katıldığı Cadılar Bayramı partisini Aslan Gülman organize etti.