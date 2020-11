İmamoğlu İstanbullu için tek bir şey yapmamış!

"İstanbul'un geçtiğimiz 500 günde nasıl yönetildiğinin, daha doğrusu nasıl yönetilemediğinin kısa bir hatırlatmasını yapmak istiyorum" diyerek sözlerine başlayan M. Tevfik Göksu, "İstanbul'un ilk 500 günü maalesef 'iletişim illüzyonları' ile geçmiştir. Kalıcı hizmetler yapmak yerine, '-mış' gibi yapılmıştır. Çok büyük vaatlerle göreve gelen Sayın Başkan'ın 500 günde tüm enerjisini iletişim illüzyonlarına ayırdığı görülmüştür. Belediyenin kurumsal iletişim birimleri öyle bir noktaya gelmiştir ki, artık yalanları kurumsallaştırmaya başlamışlardır" diye konuştu.



"NAMUS SÖZÜNÜZÜ TUTMAYIP İŞTEN ÇIKARDINIZ"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun, İBB'de kimseyi işten çıkarmayacağına söz verip binlerce kişiyi işinden ettiğini hatırlatan Göksu, "İlk 500 günde bolca şov ve illüzyon yapmanın yanında çokça beceriksizlik, samimiyetsizlik ve partizanlık örnekleri de sergilediniz. Genel Başkanınız ve Sayın Başkan siz; defalarca, 'Kimseyi işten atmayacağımıza namus sözü veriyoruz' demiştiniz. Buna rağmen binlerce kişiyi işten attınız. Bunun yorumunu da ekmeğinden ettiğiniz kardeşlerimize ve aziz İstanbullulara bırakıyorum" dedi.







"NEREDE BU 7 BİN 500 NOKTADA İNTERNET HİZMETİ?"



İBB'nin, "İstanbul'un her tarafına 7 bin 500 noktada internet hizmeti veriyoruz" ilanlarının yalan olduğunu belirten Başkan Göksu, "Bu ilanları hepimiz gördük değil mi? Bu reklamlar şu an hala bazı yerlerde duruyordur. Peki gerçek nedir? Gerçek, 2021 Senesi Performans Programı Kitabı'nda. Bu kitabın 40. sayfasında 'Ücretsiz internet hizmeti verilen nokta sayısı' diye bir performans göstergesi var. Orada ne yazıyor biliyor musunuz? 2020 senesinde internet hizmeti verilen nokta sayısı 3 bin 800. 2021 hedefi ise 3 bin 900 nokta. Peki bu 7 bin 500 nedir? Galiba yalanda doz aşımı bu olsa gerekir veya aşırı dozda yalan da diyebiliriz" ifadelerini kullandı.







"İMAMOĞLU YEDİĞİ LÜKS YEMEKLERİ İSTANBULLULARA ÖDETTİ"



İmamoğlu'nun, yediği lüks yemeklerin faturalarını İstanbullulara ödettiğini aktaran Göksu, "Aslında her şey bundan 500 gün önce Başkanlık makamının mutfağında kurgulanan antrikot ve musakka senaryosuyla başladı. Kameralar önünde; 'Ben de personelle birlikte musakka yiyeceğim' diye konuşan sayın Başkan, kameraların olmadığı yerlerde yediği lüks yemeklerin faturalarını maalesef İstanbullulara ödetti. Kameralar önünde 'İsrafı sona erdireceğim' diyen Sayın Başkan, kameraların olmadığı lüks restoranlarda israfta sınır tanımayarak büşon paralarını bile İstanbullulara ödetti. Hatta o da yetmedi, kişi başına 6 bin 395 TL yemek parası ödetti" şeklinde konuştu.







"HEPSİ ŞOV!"



İmamoğlu'nun Yenikapı, Fazilet Durağı ve 'Temel Atmama' törenlerini de kötü birer 'şov' olarak nitelendiren Tevfik Göksu şu ifadelere yer verdi:



"Yenikapı'da şov yapmaya çalıştınız ama elinize yüzünüze bulaştırdınız. Fazilet Durağı yalanında ise İstanbullulara iftira attınız ve böylece Fazilet kavramının, sizin için sadece uğramadığınız bir durak isminden ibaret olduğunu hepimiz anlamış olduk. Temel atmama töreniyle acziyetinizi ortaya koyup kendinizi birkaç yandaş ve yapraklara alkışlatmak zorunda kaldınız."



"İSRAF SENARYOLARINI TEK TEK HAYATA GEÇİRDİLER"



İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmada 'İBB yönetimi sadece partizan, sadece samimiyetsiz değil, aynı zamanda müsriftir' diyerek İBB'de yapılan israfları anlatan AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "O gün için perakende fiyatı yaklaşık 1 lira olan maskeleri, toptan yaklaşık 3 liraya aldılar. Market zincirlerinden 75 liraya alınabilen yardım kolilerini, toptan 150 liraya almak gibi başka büyük bir müsriflik örneği sergilediler. Piyasada litresi 15 TL'den satılan dezenfektanın litresine 75 TL ödeyerek İstanbulluların parasını çarçur ettiler. Kısaca her şeyi normal fiyatının birkaç katına aldılar. Yani uydurdukları israf senaryosunu kendileri hayata geçirdiler" ifadelerini kullandı.



"ENGEL SİZİN KENDİ ZİHNİYETİNİZDE"



İBB yönetiminin 'Engelleniyoruz' açıklamalarına 'Engel sizin mensubu olduğunuz siyasal zihniyette' diyerek cevap veren Başkanvekili Göksu 'buradaki arkadaşlar şimdi şok olacak' deyip şu şekilde konuştu:



"İBB yönetimi tüm bu illüzyonları, samimiyetsizlikleri, yeteneksizlikleri ve beceriksizlikleri ortaya çıkınca bu defa "engelleniyoruz" yalanına sarıldı. Bana engellenen bir tane projenizi gösterebilir misiniz? Bir tane gösterin hatta yarım proje gösterin onu da kabul edeceğim. Gösteremezsiniz. Sizi hükümetimiz engellemiyor bunu zaten siz kendiniz bütçede yalanlıyorsunuz. 30.09.2020 tarihi itibariyle bütçe gerçekleşme sayıları, öz kaynaklarda gerçekleşme oranı ilk 9 ay için %18. Merkezi hükümetten alınan payın gerçekleşme oranı % 67. Bu demektir ki yıl sonu itibariyle özkaynak gerçekleşme oranınız % 50'nin altında olacakken merkezi hükümetten gelen geliriniz ise % 100'ü geçecektir. Hükümetimizin engel olduğu projeniz hangisidir. Sizi engelleyen yok, ancak bahaneniz çok. Engel sizin zihniyetinizde. Engel sizin mensubu olduğunuz siyasal zihniyette. Batan ekonomi olsaydı bu size gelmezdi batan sizin zihniyetiniz."



İSTANBUL'UN PROBLEMLERİNE KÖR KALDILAR



İBB yönetiminin İstanbul'un problemlerine karşı kayıtsız kaldığını söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "Beceriksizliklerini örtmek için ortaya attıkları 'engelleniyoruz' bahanesinin de sürdürülebilir olmadığını görünce, bu sefer 'Çalışıyoruz, İstanbul için yatırım yapıyoruz' hikâyesi oluşturmak istediler. Ama anlatacak bir hikâyeleri yoktu. O yüzden siyasi intihalciliğe başladılar. Yani bizim yaptığımız projeleri sanki yeni yapılmış ve kendi vaatlerinizin tutulması gibi gösterdiler. Kurbağalıdere, Üsküdar Meydanı, Kent Ormanları, Mecidiyeköy Metrosu, Maalesef dün de Tuzla Hacet Deresi gibi.



İstanbul'un problemlerine kör kaldılar. İstanbul'u yönetim kuraklığına mahkum ettiler. Bu kenti yönetmek yerine iletişim illüzyonları ile algıyı yönetmeye çalıştılar" dedi.



GÖKSU: İBB DEPREM İÇİN SADECE ÇALIŞTAY YAPTI



İBB'nin 2021 bütçesinin deprem çalışmalarında sınıfta kaldığını belirten İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İmamoğlu'na deprem için ne yaptıklarını şu sözlerle sordu:



"Bu bütçede deprem tedbirleri yok. Bu bütçede deprem yatırımları yok. İstanbul'un en önemli meselesinin deprem tedbirleri olduğu hepimizin malumudur. Son İzmir depremi, kaybedecek bir günümüz bile olmadığını göstermiştir. Deprem konusu bu kadar ciddi olmasına rağmen, peki Sayın Başkan 500 günde ne yapmış? Sadece çalıştay yapmış ve bolca vaatlerde bulunmuş. Sayın Başkan her yerde 'Deprem tehdittir' diyor. Geçenlerde bir gazeteye verdiği röportajda özetle; 'Bilim kurullarımızla birlikte hareket ediyoruz, çalışmalarımızı tamamlıyoruz, hızlı tarama yöntemini bilim kurulumuzla gerçekleştiriyoruz, yapılması gerekenler hakkında görüşmeler yapıyoruz' demiş. Peki icraat nerede? Deprem İstanbul için tartışmasız en hayati konudur. Bunu sayın Başkan da defalarca vurgulamıştır ama sadece konuşmuştur, bunun dışında hiçbir icraatları yok. Sayın Başkan'a ve CHP yönetimine göreve geldikleri günden bu yana kaç tane deprem odaklı konut yenilediklerini sormak istiyorum: Kaç adet kentsel dönüşüm projesi yaptılar? Var mı bir rakam? Yok. Kaç tane riskli binayı yıkıp yenilediniz? Sıfır. İşte İstanbul için gerçek felaket budur."



"AK PARTİ'NİN DEPREM BÜTÇESİ CHP'NİN 6 KATIYDI"



İmamoğlu'nun iki senede kentsel dönüşüm bütçesini yüzde 75 düşürdüğünü, AK Parti'nin İstanbul için ayırdığı deprem bütçesinin, bugün CHP'nin ayırdığının tam 6 katı olduğunu hatırlatan Göksu, "Günlerce ve aylarca bilimsel toplantılar yapsanız da sonuç değişmeyecektir: Depremden korunmanın birinci şartı, binalarımızı yenilemektir. Bu da kentsel dönüşüm projesi demektir. Hâl böyleyken sayın Başkan iki senede kentsel dönüşüm bütçesini yüzde 75 oranında düşürmüştür. 2018 senesinde; yani bizim zamanımızda 1 milyar TL olan kentsel dönüşüm bütçesi, 2021 bütçesinde 257 milyon 119 bin 500 TL'ye düşürülmüştür. Yani AK Parti'nin İstanbul için ayırdığı deprem bütçesi, bugün CHP'nin ayırdığının tam 6 katıydı" diye konuştu.



"KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANLARININ İPTALİNİ İSTEDİLER"



İmamoğlu ve ekibinin depremle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na kentsel dönüşüm planlarının iptali dışında hiçbir müracaatı olmadığının altını çizen Göksu, "İmamoğlu, deprem konusunda Bakanlıkla birlikte hareket etmeleri gerektiğini söylüyor. Şimdi ben Sayın Başkan'a soruyorum; Bugüne kadar; 'Şu bölgede ben kentsel dönüşüm yapmak istiyorum' diyerek bakanlığımıza bir müracaatınız oldu mu? Tabii ki olmadı ama başka bir konuda onlarca müracaatınızın olduğunu biliyoruz. Deprem riski taşıyan konutların yıkılıp yeniden yapılması için oluşturan kentsel dönüşüm planlarının iptali için onlarca müracaatınız oldu. Bu yetmedi, iptal için yargıya gittiniz. İBB yönetiminin, insanların hayatlarını ilgilendiren bir konuda kayıtsız kalması, İstanbul adına depremden daha da tehlikelidir. Deprem konusu hiçbir siyasetçinin malzeme yapacağı bir konu değildir. Özellikle de CHP, yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına engel olma çabasından vazgeçmelidir. Yapılan her yenileme plan ve projesine karşı çıkmış ya da projelerin mahkeme kapılarında yıllarca sürünmesine sebep olmuştur" diye konuştu.







"ENGELLEMEK İSTEDİKLERİ KONUTLARI TESLİM ETTİLER"



CHP'li siyasetçilerin geçmişte karşı çıktıkları projelerden bugün övünç duyarak bahsettiklerini vurgulayan Göksu, "KİPTAŞ tarafından Silivri'de inşa edilen ve CHP'liler tarafından protesto edilen konutları, İmamoğlu gururla teslim etmiştir. Karşı çıktıkları deprem konutlarının teslim töreninde bile şov yapmayı ihmal etmemişlerdir. 4. Etap temel atma töreni de, kaderin bir cilvesi olarak CHP'li İBB Başkan'ına nasip olmuştur. Engellemek istedikleri konutların temelini atmışlardır. Yine deprem ve kentsel dönüşüm konusundaki samimiyetsizliklerini bir örnek verecek olursak; AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bayrampaşa'da yapılan konutlara defalarca itiraz ettiniz. Mahkemeye taşıyıp durdurulması için elinizden gelen her şeyi yaptınız. Bu işlerin öncülüğünü yapan birini de belediyede deprem ve kentsel dönüşüm işlerine bakan birimin başına getirdiniz. Bu bir komedi midir, yoksa trajedi midir, kararı milletimiz versin" ifadelerini kullandı.



"60 KAT LAF YAPIP DEPREM BÜTÇESİNİ 6 KAT DÜŞÜRDÜLER"



CHP'nin deprem konusunda sadece laf yaptığını belirten Göksu, "İlk iş olarak Bayrampaşa'daki konutlara gitmiş ve konutlarımızı teslim ediyoruz diye reklam yapmıştır. Deprem konusunda bizim 60 katımız laf yapan CHP, İstanbul'un deprem bütçesini iki sene içinde tam 6 kat düşürmüştür. Maalesef bu "6 kat" bir mecaz değildir. Bu gerçek, hazırladıkları bütçede çok net olarak görülmektedir" dedi.







İMAMOĞLU'NUN METRO VAATLERİ 2150'YE KALDI



İBB bütçe görüşmelerinde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi verdiği metro vaatlerinin, bugünkü yapılan çalışmalarda ancak 2150 yılında gerçekleşebileceğini söyledi.



2018 yılında raylı sistemlere ayrılan bütçenin, 2021 yılında düşürülmesine dikkat çeken Göksu, "İBB Başkanı ve ekibi göreve geldiği günden bu yana defalarca metro şantiyelerinde fotoğraf verdi. Tamamı AK Parti döneminde planlanmış, projelendirilmiş, ihalesi yapılmış ve inşaatı devam eden metro yatırımları üzerinden reklam yaptı. Bir çoğunu da algı operasyonuyla kendi döneminde yapılmış gibi göstermeye çalıştı. 2018 senesinde İBB bütçesinin % 17,5'u yani 3.400.000.000 TL'si raylı sistemler yatırımına ayrılmışken, 2021 senesinde bu oran % 9'a düşmüştür. Yani 2.687.242.000 TL'ye düşürülmüştür. Performans hedeflerinde 2021 senesinde tamamlanacak metro hatları uzunluğu da 2.9 km'dir. Yılda 2.9 km metro inşaatı yaparak, seçimden önce vermiş olduğu vaadin gerçekleşmesi 2150 senesini bulacaktır. İBB Başkanının metro vaatleri 2150'ye kaldı" ifadelerini kullandı.