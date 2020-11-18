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Yasaklardan kimler muaf olacak?

Dün gerçekleşen Kabine toplantısının ardından koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni önlemler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. İçişleri Bakanlığı da gece saatlerinde 81 ilin valiliğine alınan yeni önemlerle ilgili olarak genelge gönderdi. Genelgede, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak kişiler de tek tek sıralandı.

Güncel / 18 Kasım 2020 Çarşamba 19:07
Yasaklardan kimler muaf olacak?

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ 

Özel güvenlikçiler dahil, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar. Özel güvenlik görevlileri dâhil…

YARDIM GÖREVLİLERİ

Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD'da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar.

MERKEZİ SINAVLARA GİRECEKLER 

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri.

CENAZESİ OLANLAR, DEFİN GÖREVLİLERİ

Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar.

ALTYAPI ARIZA PERSONELİ 

Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar.

NAKLİYECİLER VE KARGOCULAR 

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar.

BAKIMEVİ ÇALIŞANLARI

Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları.

SANAYİ İŞÇİLERİ 

Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar.

MEDYA ÇALIŞANLARI

Gazete, radyo ve televizyon çalışanları, gazete basım matbaaları görevlileri ve gazete dağıtıcıları.

ÇOBANLAR, ARICILAR

Küçükbaş­-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler.

TEKNİK SERVİSLER

Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları.

BEKÇİLER

İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler.

HAFTA SONU ÇALIŞACAK BELEDİYE PERSONELİ

Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel.

ZORUNLU DOKTOR RANDEVUSU OLANLAR

Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil).

ŞANTİYEDE TEMEL İHTİYAÇLARI KARŞILAYANLAR

Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞANLARI 

İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

VETERİNERLER

Veteriner hekimler.

OTİZMLİ REFAKATÇİLERİ 

Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi Özel Gereksinimi olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri.

SOKAK HAYVANLARINI BESLEMEKLE GÖREVLİLER 

7486 sayılı genelge kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar.

ÇİFTÇİLER 

Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

EVCİL HAYVAN GEZDİRENLER

İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar.

KURYELER 

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli olanlar.

MAHKEME KARARIYLA ÇOCUKLARINI GÖRECEKLER

Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile).

MAÇI OLAN SPORCULAR

Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler.

BİLETLİ YOLCULAR VE GÖREVLİLER

Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler.

Hafta Sonu

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