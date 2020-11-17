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Sevilen dizide akılalmaz hata!

Star TV ekranlarının fenomen yapımlarından olan Sefirin Kızı dizisi, dün akşam 28. bölümüyle ekrana geldi. Ancak dizinin yeni bölümünde şaşkına çeviren bir devamlılık hatası yaşandı. Dizinin hayranları 29. bölümün fragmanını sabırsızlıkla beklerken, son bölümde yaşanan hata sosyal medyaya damga vurdu. İşte tüm detaylar...

Güncel / 17 Kasım 2020 Salı 14:08
Sevilen dizide akılalmaz hata!

Başrollerini Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in paylaştığı Sefirin Kızı dizisi 28. bölümüyle 16 Kasım Pazartesi günü Star TV ekranlarında yayınlandı. İzleyiciler dizide heyecanlandığı gibi duygusal anlar yaşadı. Fakat bir sahne vardı ki, hayranlarının gözünden kaçmadı.



SEFİRİN KIZI'NDA ŞAŞIRTAN HATA

Elvan ile Nare'nin odada konuştuğu bir sahnede, devamlılık hatası yaşandı. Nare'nin üstünde turuncu bir elbise varken, daha sonra aynı odada farklı bir kıyafetle olduğu görüldü. İzleyicilerin gözünden kaçmayan bu hata, sosyal medyada tepki çekti.



SEFİRİN KIZI 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sefirin Kızı 28. bölümde; Bir çok zorluğu geride bırakan Sancar ve Nare, akşamları kızlarıyla çizgi film seyrettikleri, markete gittikleri, evde yemek yaptıkları bir yaşamın hayalini kurarlar. Artık destan değil normal bir hayattır istedikleri. Ama Akın'ın cesedi, buna izin vermez. Hem Gediz, hem Sahra, hem Güven, hem Kahraman bu cesedin peşindedir. Geçmiş yaşamlarından bir ölü, Sancar ve Nare'nin yeni ve mutlu bir hayat kurmasına izin verecek mi?

Elvan, konağı ve Yahya'yı terkeder ve kimsesizliğiyle yüzleşmeye karar verir. Nare, bu yüzleşmede onu bir an bile yalnız bırakmaz ama başka bir kimsesiz kız olan Sahra'nın da onları rahat bırakmaya hiç niyeti yoktur...

SEFİRİN KIZI 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

STAR TV'nin her pazartesi saat 20:00'de yayınlanan dizisi Sefirin Kızı'nın 29. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Engin AkyürekNeslihan Atagül

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