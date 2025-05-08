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Ümit Özdağ MİT mensuplarının kimliklerini deşifre etmişti: Duruşma 8 temmuz'a ertelendi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Özdağ'ın 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 8 Temmuz'a ertelendiği açıklandı.

Ümit Özdağ MİT mensuplarının kimliklerini deşifre etmişti: Duruşma 8 temmuz'a ertelendi
Ekleme: 8.05.2025 - 13:56 Güncelleme: 8.05.2025 - 13:58 / Editör: Atilla Özbir
Ümit Özdağ MİT mensuplarının kimliklerini deşifre etmişti: Duruşma 8 temmuz'a ertelendi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği gerekçesiyle 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın yargılanmasına başlandı.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Özdağ ve avukatı katılmadı. Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının duruşmaya katılamayacaklarına yönelik mazeret dilekçesi sunduklarını, Ümit Özdağ'ın sağlık durumu sebebiyle hastaneye sevk edildiğini, bu nedenle duruşmaya katılmayacağını bildirdi.

Ümit Özdağ MİT mensuplarının kimliklerini deşifre etmişti: Duruşma 8 temmuz'a ertelendi

DURUŞMA 8 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, avukatların mazeret dilekçelerini kabul ederek duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.