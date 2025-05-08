Dövmeciler dikkat! Bu ürünlerin satışı yasaklandı

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), rutin denetim faaliyetleri sırasında yapılan testler sonucunda, insan sağlığına zarar verebilecek bakterilerle kirlenmiş iki dövme mürekkebini tespit etti.Kontamine olmuş dövme mürekkeplerinin cilt altına enjekte edilmesi sonucu ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtildi.Enfeksiyon riski, cilt bariyerinin her kırıldığı durumda artmaktadır. Dövme işlemi sırasında kullanılan mürekkep eğer bakterilerle kirlenmişse, bu durum enfeksiyonlara yol açabilir ve vücutta kalıcı hasar bırakabilir.Dövme işlemi sırasında bu kirli mürekkep ile temas eden bölgelerde genellikle kırmızı papüller, döküntüler veya lezyonlar görülebilir. Uzmanlar, bu tür belirtileri ciddiye almayı ve vakit kaybetmeden tedavi edilmesini öneriyor.Yetkililer, enfeksiyon ve yaralanma riski nedeniyle bu dövme mürekkeplerinin kullanılmaması ve kesinlikle satılmamasını belirtiyor.