Bölge ülkelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Trump” talebi! 'Sözünü dinleyeceği tek Müslüman lider sizsiniz'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk cumhuriyetlerinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni tanıma yönündeki adımlarına karşı Türkiye'nin tavrını ortaya koyduğunu ve bu ülkelerden mahcubiyetlerini iletenlerin olduğunu belirterek, 'Biz bir hamle yaptık, KKTC'yi Türk Devletleri Teşkilatına üye yaptık. Şimdi AB adım attı. Bir sonraki adımı da yine biz atacağız. Bu bir satranç şeklinde ilerleyecek' dedi.AK Parti Genel Merkezi'nde İç Anadolu Bölgesi'nin milletvekilleriyle önceki gün bir araya gelen Dışişleri Bakanı Fidan, bölgesel gelişmelere ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:Bölge ülkelerinin Başkan Erdoğan'dan Trump talebi! Sözünü dinleyeceği tek Müslüman lider sizsinizBölge ülkelerinden sayın cumhurbaşkanımızın Trump üzerindeki etkisini kullanması yönünde bize çok talep geliyor. 'Trump'ın sözünü dinleyeceği tek müslüman lider sizsiniz. Bu bakımdan ona görüşlerinizi aktarın diyorlar'. Bu çerçevede bir görüşme yapıldı. Biz Suriye konusunda beklentilerimizi ilettik. Onlar da özellikle Ukrayna-Rusya savaşının bitirilmesi noktasında beklentilerini ilettiler.Tepkimizi iletiyoruz, tavrımızı ortaya koyuyoruz. Sadece bunu kamuoyuna açık şekilde yapmıyoruz. Bu ülkeler arasında bize mahcubiyetlerini iletenler oldu. Her şeyden önemlisi; biz bir hamle yaptık, KKTC'yi Türk Devletleri Teşkilatına üye yaptık. Şimdi AB adım attı. Bir sonraki adımı da yine biz atacağız. Bu bir satranç şeklinde ilerleyecek. Kıbrıslı Türkler Türk dünyasının bir parçasıdır. Olmadığı yönündeki kararı kimse alamaz, en uzaktaki Türk devleti ne kadar Türk ise KKTC de o kadar Türk'tür.Biz bölgesel hiçbir gerilimin yaşanmasını istemeyiz. Pakistan da bu Hindistan da yaşanan olayların çıkmasına neden olan terör saldırısının tüm boyutlarıyla incelenmesi gerektiğini savunuyor.Bölge ülkelerinin Başkan Erdoğan'dan Trump talebi! Sözünü dinleyeceği tek Müslüman lider sizsinizBirinci önceliğimiz insani yardımların bölgeye ulaşması. İkincisi ise de ateşkesin ateşkesin sağlanması. Bunlar için uğraşıyoruz. Bu konuda Hamas'a baskı yapmamız söz konusu değil. Tam tersine kalıcı bir barış olması için uğraşıyoruz. Bölgesel düzeyde barış olmasını istiyoruz. Bu yüzden Arap ülkeleriyle İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği çerçevesinde çalışmaya devam edeceğiz. Gazze'de yaşananlar çok acı ama o şehitlerin hiçbiri boş yere şehit olmadı. Birçok ülke Filistin'i tanıyor. Bu konuda umutsuz değiliz.Suriye yönetimi ülkesinde barışı, istikrarı sağlamak ve Suriye'nin bölgesinde sorun yumağı olmayan bir ülke haline gelmesi için çalışıyor. Aynı zamanda kendi ülkesindeki sorunların üstesinden gelmeye çalışıyor. Bu bakımdan uluslararası toplumun desteğini sağlaması çok önemli. Örneğin yaptırımların kalkması gerekiyor. Bu bakımdan da Avrupa ülkeleriyle yakın bir ilişki kurması doğal. Özellikle yaptırımların kalkmasının ne kadar önemli olduğunu düşünürsek diğer ülkelerle iyi ilişkiye sahip olması çalışması normal.Yıllardır güvenlik kuvvetlerimizin desteğiyle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapmaya çalıştığımız şey bir yandan da uluslararası etkinliğimizi arttırmak.Bunu yaparken de halkımıza bunun olumsuz yansıması olmasın istiyoruz. Bütün ekonomik, insan kaynaklarımızı bu işe aktarıp halkımızı da zor durumda bırakmak isteyen bir anlayışla dış siyasetimizi yürütmüyoruz.Doğu Akdeniz veya Ege'deki çıkarlarımızdan taviz vermemiz söz konusu değil. Yunanistan'la iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Yeni dışişleri bakanıyla da iyi diyaloğumuz var. Onların da bizim de kırmızı çizgilerimiz belli. Bu kırmızı çizgilere uyularak nasıl her iki tarafta çıkarlarını savunabilir bunun peşindeyiz.Bu konuyu çok yakından takip ediyoruz. Orada binlerce yabancı öğrenci bu durumda. Rümeysa'nın bu kadar ön plana çıkmış olmasının nedeni gözaltına alınırken ona yapılan kabul edilemez muamele ve bu olayın Amerika'da çok kişinin dikkatini çekmiş olması. Rümeysa kızımız bir hukuk mücadelesi vermeyi tercih ediyor. Kendisi orada kalmak istedi. Sınır dışı edilmeyi reddetti. Biz de ona konsolosluk hizmetlerini sunuyoruz. Trump hükümetinin siyaseti belki de mahkemeler aracılığıyla duracak.Cumhurbaşkanımız ve Trump bir ziyaret olması konusunda mutabık. Bunun tarihi konusunda hep beraber çalışacağız. Liderler bizi bu konuda görevlendirdi.