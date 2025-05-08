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Bilim insanı 'kanıt buldum' diyerek duyurdu: Evren bir simülasyon

İngiliz fizikçi Dr. Melvin Vopson, evrenin kendini düzenli hale getirmeye çalıştığını ve bunun "simülasyon" anlamına gelebileceğini iddia eden yeni bir çalışma yayınladı.

Ekleme: 8.05.2025 - 10:13 Güncelleme: 8.05.2025 - 10:17 / Editör: Atilla Özbir
Bilim insanı 'kanıt buldum' diyerek duyurdu: Evren bir simülasyon
İngiltere'deki Portsmouth Üniversitesi'nden fizikçi Dr. Melvin Vopson, kütleçekimini yeniden yorumlayan dikkat çekici bir çalışma yayımladı.

AIP Advances dergisinde yayımlanan makalesinde Vopson, kütleçekimi doğrudan bir kuvvet olarak değil, evrenin kendini daha düzenli hale getirme çabası olarak tanımlıyor. Bu yaklaşım, evrenin bir bilgisayar simülasyonu olduğu yönündeki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Bilim insanı 'kanıt buldum' diyerek duyurdu: Evren bir simülasyon

Bilim insanı 'kanıt buldum' diyerek duyurdu

Vopson'a göre evren, bir bilgisayar algoritması gibi çalışarak veri sıkıştırması ve hesaplama verimliliği sağlıyor:

'Bu çalışma, evrenin bilgi sıkıştırma ve hesaplama optimizasyonu yaptığına dair başka bir örnek. Bu da evrenin simülasyon ya da hesaplamaya dayalı bir yapı olabileceği olasılığını destekliyor.'

Bilim insanı 'kanıt buldum' diyerek duyurdu: Evren bir simülasyon

Bu görüş, felsefeci Nick Bostrom'un 2000'li yılların başında öne sürdüğü ve 'The Matrix' filmine benzer şekilde, gerçekliğimizin ileri bir uygarlık tarafından yaratılmış bir bilgisayar simülasyonu olabileceği yönündeki hipotezle benzerlikler taşıyor.

Bilim insanı 'kanıt buldum' diyerek duyurdu: Evren bir simülasyon