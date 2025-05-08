Spotify kullanıcılarına yeni özellik! Beğenmediğiniz şarkıları 30 günlüğüne erteleyin

Dünyanın en popüler müzik platformu Spotify, kullanıcı deneyimini iyileştirecek yeni özelliklerini tanıttı. Oynatma listesi yönetiminden şarkı sıralamasına kadar birçok yenilik sunan güncelleme, Premium kullanıcılar için daha akıcı bir deneyim vadediyor.Spotify'ın yeni güncellemesi, müzik dinleme deneyimini kişiselleştirmek isteyenler için tasarlandı. Premium kullanıcılar için yenilenen sıralama özelliği, karıştırma, akıllı karıştırma ve uyku zamanlayıcısı gibi kontrollere daha kolay erişim sunuyor.Ayrıca, oynatma listelerinin üst kısmına eklenen “Ekle”, “Sırala” ve “Düzenle” seçenekleri, listeleri yönetmeyi basitleştiriyor. Alt menüye eklenen “+” simgesi, oynatma listesi, jam veya blend oluşturmayı hızlandırıyor.Spotify'ın “Erteleme” özelliği, sıkıldığınız şarkıları 30 gün boyunca önerilerden kaldırıyor. Böylece kullanıcılar müzik önerilerini daha iyi kontrol edebiliyor. Özellikle tekrar eden önerilerden bıkanlar için ideal.Yenilenen “gizleme” butonu ise bir şarkıyı tüm cihazlarda oynatma listesinden çıkarıyor.Spotify'ın yeni özellikleri, kademeli olarak kullanıma sunulmaya başladı. Premium kullanıcılar, sıralama ve oynatma listesi yeniliklerini hemen deneyimleyebilir.Ancak, tür bazlı çalma listesi özelliği henüz sadece Avustralya, İrlanda, Güney Afrika ve Birleşik Krallık'ta test ediliyorÖzelliklerin tam erişimi, cihaz ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Spotify, güncellemeleri yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.Spotify'ın yeni özelliklerinin çoğu premium kullanıcılar için geçerli. Sıralama yenilemesi ve oynatma listesi kontrolleri premium kullanıcılara özel olarak sunuluyor. Ücretsiz kullanıcılar yalnızca temel özelliklerden yararlanabiliyor.