Saçından tutulup yerde sürüklendi! Akran zorbalığı pes dedirtti

Bursa’da Yenişehir ilçesinde bir ortaokulda kız öğrenci, okul arkadaşı olan başka bir kızı darp etti. O anlar sosyal medyada hızla yayılırken, görüntülerde mağdur öğrencinin saçlarından tutulup yerde sürüklendiği anlar yer aldı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ortaokul öğrencisi bir kız, okul arkadaşı olan başka bir kızı darp etti.Görüntülerde mağdur öğrencinin saçlarından tutulup yerde sürüklendiği anlar amatör kamerayla kayda alınırken, olay anında çevrede bulunan diğer öğrencilerin müdahale etmek yerine cep telefonlarıyla video çekmesi ise dikkat çekti.Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası aileler ve vatandaşlar duruma sert tepki gösterdi.Mağdur öğrencinin ailesi ise, olay sonrası hukuki süreç başlattıklarını ve kızlarının psikolojik destek aldığını belirtti.