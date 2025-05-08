Rekabet Kurumu süt pazarındaki bir çok şirkete soruşturma başlattı

Rekabet Kurumu (RK), süt pazarında faaliyet gösteren çok sayıda teşebbüs hakkında soruşturma açılması kararı aldı.RK'dan yapılan açıklamaya göre, soruşturma kararı alınanlar arasında Ak Gıda, Bahçıvan, Danone Tikveşli, Eker, Pınar, Seksüt, Sütaş, Tahsildaroğlu, Tarım Kredi, Teksüt, Yörsan gibi teşebbüsler de alıyor.Açıklamada çiğ süt alımı, süt yemi satışı ve paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ile satışı pazarlarında faaliyet gösteren bazı teşebbüslerle Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği'nin fiyat tespiti, pazar paylaşımı ve rekabete hassas bilgi değişimi gibi eylemlerde bulunmak suretiyle kanunun 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırmanın Rekabet Kurulu tarafından karara bağlandığı belirtilerek, soruşturma açılmasına karar verildiği ifade edildi.