'Topraktan çıkan altın' diye tabir ediliyor! Kilosu 3 bin lira

Kavak ilçesi Çakallı Mahallesi Çakıyeri mevkisinde bulunan Salep Uygulama Merkezi'nde salep hasat etkinliği yapıldı. Hasat etkinliğinde üreticiler, salebin yüksek glikomannan oranı nedeniyle değerinin her geçen gün arttığını belirtti. Bir dönüm salep arazisinden yaklaşık 2,5 milyon TL'ye yakın gelir elde edildiğini ifade eden üreticiler, bu ürünün hem ekonomik açıdan hem de doğal ürün olarak büyük potansiyel taşıdığını vurguladı.Salep üreticisi Murat Kayacı, 'Bu sene soğuklardan dolayı geç hasat yapıyoruz. Geçen senelerde Nisan'ın son haftalarında başlamıştık. Bu sene 8 Mayıs'ı buldu. Şu an bu bölgede 150 bin adet salebimiz var. Kavak salebi tercih edilmesinin sebebi dağlık bir bölge olduğu için glikoman oranı çok yüksektir. Kavak'ta ekili arazi çok olmadığı için boş bırakılan arazileri çoğu saleptir. Kilosu şu anda 2 bin 500 ile 3 bin TL arasında değişiyor. Neden ‘topraktaki altın' diyoruz çünkü geliri yüksektir. Burada 1 dönümlük arazide 150 bin adet salep var. 1 ton salep var. O da 2 buçuk milyon TL para yapıyor' dedi.Salep üreticisi Ömer Aktaş, 'Mayısın ortası, en fazla Haziran'ın 15'ine kadar hasat yapıyoruz. Çünkü hava sıcaklığı ile beraber yumrular kurumaya başlıyor. Bu nedenle ana yumrunun neslinin devamı adına hasadın bu zamanda yapılması gerekiyor. Kavak salebinin tercih edilmesinin sebebi doğası ve toprağı ile ilgilidir. Havasıyla, suyuyla doğası hiç bozulmamış. Burada daha çok doğada olan bitkiler oluyor. Kuşburnu, kızılcık gibi bitkilerde oluyor. Kilosu 3 bin TL'den başlıyor. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz' diye konuştu.Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Meslek Yüksekokulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Programı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ömer Çalışkan ise 'Samsun salep orkideleri için özel bir yere sahip. Deniz seviyesinden bin 500 rakıma kadar çok farklı ekolojik bölgeleri var. Bu durumda bitki çeşitliliğine yansımış. 20'nin üzerinde salep türü Samsun genelinde mevcuttur. Bu çeşitlilik üretimde de avantaj sağlıyor. Bu türlerinde hepsini araziye indirerek sök dik yöntemi ile çoğaltmaya çalıştık. Bunlardan 5 tanesinde başarı sağladık. Burası bir üretim üssü haline dönüştü. Buradan Türkiye'ye salep fideleri, salep tohumları naklediliyor. Türkiye'nin herhangi bir yerinde salep fidesi nereden temin edilir diye sorulduğunda Samsun marka haline geldi. Böyle bir avantajımız var' şeklinde konuştu.Hasat şenliği salep içeceği ikramının ardından son buldu.