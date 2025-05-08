CHP’li belediye iki haftadır alt geçidin suyunu tahliye edemedi! İsyan eden vatandaş, göle dönen alt geçitte balık avladı

Adana'da 2 hafta önce sağanaktan göle dönen alt geçidin suyunun CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından tahliye edilmemesi vatandaşı isyan noktasına getirdi. Bir vatandaş ise belediyeye tepkisini mizahi olarak balık avlayarak gösterdi.

Kentte 26 Nisan'da etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Alparslan Türkeş Bulvarı'nda metro nedeniyle vatandaşların karşıya geçmesi için yapılan alt geçit de sular altında kaldı. Vatandaşlar durumu Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 153 hattını arayarak sorunun çözülmesini istedi. Görevliler durumu ASKİ ekiplerine bildirdiklerine, en kısa zamanda geleceklerini söyledi.



Ancak aradan 2 hafta geçmesine rağmen alt geçitteki su tahliye edilmezken, vatandaşlar da yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki alt geçidi kullanmak zorunda kaldı.



OLTA ATTI



Alt geçitteki suyun tahliye edilmemesi vatandaşlar tarafından tepki topladı. Mehmet Emin Kazan, alt geçitteki suya olta atıp balık avladı. Kazan, "Yukarıdan baktım, su derin görünüyordu. 'Balık tutayım' dedim. İki saattir buradayım ama hiç balık tutamadım. Burası 15 gündür böyle sular altında kalmış durumda ve insanlar karşıya geçemiyor" dedi.



KOLTUĞUNDAN KALKIP BURAYA GELSİN



Alt geçidi kullanamayan vatandaşlarda Ömer Erciyes, "Alt geçide geldik ancak su dolduğu için karşıya geçemedik" derken, Ahmet Bircan ise, "Tam bir rezalet yaşıyoruz. Böyle bir vurdumduymazlık olur mu? İki haftadır bir suyu tahliye edemeyen belediye başkanı o koltuğu meşgul etmesin. Yazıklar olsun. Buradan sandalla geçmek lazım. Belediye başkanı koltuğundan kalkıp gelsin bu rezaleti görsün. Acaba kendisi bu duruma ne diyecek, çok merak ediyoruz" ifadelerini kullandı.