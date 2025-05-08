Stratejik konsey toplanıyor! Erdoğan'la kritik görüşme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı Sudani'yi kabulünde, Türkiye-Irak ilişkileriyle birlikte güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.'Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı'nın da yapılacağını duyuran Altun, ziyaret kapsamında iki ülke arasında muhtelif alanlarda iş birliğini amaçlayan belgelerin imzalanmasının öngörüldüğünü ifade etti.Altun, 'Sudani'nin ziyaretiyle birlikte köklü Türkiye-Irak ilişkilerinin pek çok alanda daha da güçleneceğine inanıyoruz' dedi.Türkiye ile Irak arasında ticaret artıyor. Geçen yıl iki ülke arasında ticaret hacmi 20 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken bu yıl hedef 30 milyar dolar. Karşılıklı ekonomi diplomasisi de sürüyor. Bu kapsamda Irak Başbakanı Sudani bugün Türkiye'de olacak.Geçen yıl hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar Irak'a ihracatta ilk sıralarda yer aldı. Bu ürün grubunda 2 milyar doların üzerinde ihracat yapıldı. Kimyevi maddeler, mobilya, elektronik ve çelik sektörleri de listede ilk 5'te.Irak'a ihracatın ilerleyen süreçte çeşitlenmesi planlanıyor. Potansiyel ürün grupları arasında makine, ilaç ve kimya sektörleri bulunuyor.