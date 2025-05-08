CHP’li Ali Mahir Başarır’dan skandal paylaşım: İstanbul Üniversitesi kapısındaki Fetih Suresi ile Abdülaziz'in Tuğrası'nı sildi!

CHP, belediyelerindeki terör ve yolsuzluk çarkını örtbas etmek için algı operasyonlarına sarıldı. Türkiye’nin pek çok noktasında mitingler düzenleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kez İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü önünde toplandı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise mitingin ardından skandal bir paylaşım yaptı. Yapay zeka ile oluşturulan fotoğrafta üniversitenin Beyazıt Kampüsü kapısında bulunan Fetih Suresi'nin 3. ayeti ve Sultan Abdülaziz'in Tuğrası'nın silinmesine tepki yağdı.

Cumhuriyet Halk Partisi, partilerine yönelik yolsuzluk ve rüşvet çarkı skandallarına karşı tek bir savunma yapamadı.Algı operasyonlarını sürdüren CHP, İBB'nin görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz diplomasının veri tabanından silinmesi üzerine bu kez İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü önünde toplandı.Dün CHP tarafından düzenlenen Beyazıt Meydanı'ndaki miting sonrasında skandal bir paylaşıma imza atıldı. Miting sırasında zaman zaman polislerle de tartışan CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya üzerinden miting sonrası bir paylaşım yaptı.Ali Mahir Başarır'ın yapay zeka ile oluşturduğu görselde, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nün girişindeki kapıda yer alan Fetih Suresi'nin 3. ayeti ve Sultan Abdülaziz'in Tuğrası'nın silinmiş olması tepkilere yol açtı.Görselde, romen rakamlarıyla 1943 tarihi yazılması dikkatlerden kaçmadı.Ali Mahir Başarır'ın paylaşımına vatandaşlardan tepki yağdı:-Tuğrayı hanginiz çaldı? Söyleyin kızmayacağım!-Oradaki Fetih Suresi ve tuğradan niye rahatsız oldunuz da onu resme katmadınız?-Fetih Suresi ve tuğradan niye rahatsız oldunuz? Hayırdır?-Ne zoruna gitti Mahir ?