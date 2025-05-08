Milli Savunma Bakanlığı 'Askerlik 3 aya düşecek” iddiaları hakkında açıklama yaptı
"Askerlik 3 aya mı düşecek" sorusu sosyal medyada gündem oldu. Milli Savunma Bakanlığı başta üniversite mezunları ve askerlik planlaması yapan gençler olmak üzere birçok vatandaşta kafa karışıklığına yol açan iddia hakkında açıklama yaptı. Askerlik süresi kısalacak mı, askerlik 3 aya mı düşüyor? İşte konuya ilişkin yapılan açıklama...
Başta sosyal medyada olmak üzere bazı platformlarda “askerlik 3 aya düşüyor” iddiaları geniş yankı buldu.
ASKERLİK 3 AYA MI DÜŞTÜ?
Sosyal medyada yayılan “askerlik 3 aya düştü” iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Milli Savunma Bakanlığı, askerlik süresinin 3 aya indirileceğine dair herhangi bir resmi açıklama yapmadı.
7179 Sayılı Askeralma Kanunu'na göre, zorunlu askerlik süresi erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve astsubaylar için 12 ay olarak devam ediyor.
YENİ ASKERLİK SÜRESİ 3 AY MI OLDU?
Yeni askerlik süresinin 3 ay olduğuna dair iddialar, sosyal medya platformlarında hızla yayılmış olsa da, bu bilgi doğru değil. 7179 Sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mevcut süreler, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve astsubaylar için 12 ay olarak uygulanıyor.
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, sosyal medyada dolaşan söylentilere gerçeği yansıtmıyor. Askerlik süresi ile ilgili kanun, Cumhurbaşkanına süreleri bir kat artırma veya yarısına indirme yetkisi verse de, 6 aydan kısa bir süre yasal olarak mümkün değil.
ASKERLİK DÜŞECEK Mİ, KAÇ AY 2025?
Askerlik süresinin düşürüleceğine dair resmi bir açıklama şu an için bulunmuyor. 7179 Sayılı Askeralma Kanunu'na göre, 2025 itibarıyla askerlik süreleri erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve astsubaylar için 12 ay olarak devam edecek.