Milli Savunma Bakanlığı 'Askerlik 3 aya düşecek” iddiaları hakkında açıklama yaptı

Başta sosyal medyada olmak üzere bazı platformlarda “askerlik 3 aya düşüyor” iddiaları geniş yankı buldu.Sosyal medyada yayılan “askerlik 3 aya düştü” iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Milli Savunma Bakanlığı, askerlik süresinin 3 aya indirileceğine dair herhangi bir resmi açıklama yapmadı.7179 Sayılı Askeralma Kanunu'na göre, zorunlu askerlik süresi erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve astsubaylar için 12 ay olarak devam ediyor.Yeni askerlik süresinin 3 ay olduğuna dair iddialar, sosyal medya platformlarında hızla yayılmış olsa da, bu bilgi doğru değil. 7179 Sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mevcut süreler, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve astsubaylar için 12 ay olarak uygulanıyor.Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, sosyal medyada dolaşan söylentilere gerçeği yansıtmıyor. Askerlik süresi ile ilgili kanun, Cumhurbaşkanına süreleri bir kat artırma veya yarısına indirme yetkisi verse de, 6 aydan kısa bir süre yasal olarak mümkün değil.Askerlik süresinin düşürüleceğine dair resmi bir açıklama şu an için bulunmuyor. 7179 Sayılı Askeralma Kanunu'na göre, 2025 itibarıyla askerlik süreleri erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve astsubaylar için 12 ay olarak devam edecek.