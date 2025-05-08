MSB: Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:İnsani yardım faaliyetleri ile afetlerle mücadelede arama-kurtarma, sıhhi tahliye ve tedavi, enkaz kaldırma, yangın söndürme, geçici barınma tesislerinin kurulması ve işletilmesi hususlarında gerekli desteği vermekle görevli Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayımızda düzenlediğimiz Millî Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısına hoş geldiniz.Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları; millî güvenliğimizi ve çıkarlarımızı güçlü şekilde muhafaza etmeye, bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrara yönelik önemli ve belirleyici katkılar sunmaya devam etmektedir.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hâlihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevlerinin yanı sıra;- Muharebe etkinliğini geliştirmek,- Etkinlik ve caydırıcılığını daha da artırmak,- Personelinin niteliklerini çağın şartlarına ve harbin değişen doğasına en uygun şekilde geliştirmek için tatbikat ve eğitim faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir.Bu kapsamda,Çok tehditli ortamda karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi amacıyla Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 6-17 Mayıs tarihleri arasında icra edilen DENİZKURDU-II tatbikatında; Deniz Kuvvetlerimizin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığından müteşekkil toplam 120 gemi, 7 insansız deniz aracı (İDA) ve 85 hava aracı yer almaktadır.Tatbikata ayrıca İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Kızılayı da iştirak etmektedir.Fiilî silah eğitimleri ve ATMACA ve SM-1 güdümlü mermi atışlarının (10 Mayıs) da icra edileceği DENİZKURDU-II tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri15 Mayıs'ta Antalya'da gerçekleştirilecektir.Yine,5-16 Mayıs tarihleri arasında,- İzmir'de EFES-2025 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri,- Ankara'da Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğal Afetler Arama-Kurtarma,- Edirne'de Trakya-2025,- İstanbul'da Avrasya Barışı (Eurasian Peace) tatbikatları düzenlenmekte,21 Nisan-31 Mayıs dönem aralığında ise,- Birleşik Arap Emirlikleri'nde Desert Flag,- Yerinden katılım ile Steadfast Cobalt,- Gürcistan'da NATO-Gürcistan Krize Müdahale Harekâtı,- Almanya ve Birleşik Krallık'ta Formidable Shield,- İtalya'da Mediterranean Strike,- Yerinden katılım ile Locked Shields,- İspanya'da Spanish Minex tatbikatlarına katılım sağlanmaktadır.Ayrıca,- Katar'da 9-16 Mayıs tarihleri arasında Katar Özel Kuvvet NATO Sertifikasyon,- Konya'da 12-23 Mayıs tarihleri arasında Uluslararası Anadolu Ankası,- Kayseri'de 12-30 Mayıs tarihleri arasında Erciyes Hava İndirme tatbikatlarının icra edilmesi planlanmaktadır.- 8-13 Mayıs tarihleri arasında Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru PLANET gemisi tarafından İzmir'e liman ziyareti gerçekleştirilmektedir.NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında 13-16 Mayıs tarihleri arasında;- Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait BUTRINTI tarafından İzmir'e,- TCG KEMALREİS gemimiz tarafından Barselona/İspanya'ya,- NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi çerçevesinde ise; TCG YZB.GÜNGÖR DURMUŞ ve TCG AKÇAY gemilerimiz tarafından 17-18 Mayıs'ta Mallorca /İspanya'ya,- Fransa Deniz Kuvvetleri unsuru LA FAYETTE tarafından 14-18 Mayıs tarihleri arasında Antalya'ya liman ziyaretleri yapılması planlanmaktadır.4-7 Mayıs tarihleri arasında “17'nci Langkawi Uluslararası Denizcilik, Havacılık ve Uzay Fuarı” kapsamında Karaçi/Pakistan'a liman ziyareti gerçekleştiren ve Malezya seyrine devam eden TCG BÜYÜKADA gemimiz 12-14 Mayıs tarihleri arasında Male/Maldivler'e liman ziyareti gerçekleştirecektir.NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında, 14 Mayıs'ta Romanya hava sahasında icra edilecek Mukabil Hava Harekâtı eğitimlerine 2 adet F-16 ve tanker uçağımız ile katılım sağlanması planlanmaktadır.NATO Uzay Mükemmeliyet Merkezi tarafından 28-30 Nisan tarihleri arasında Toulouse/Fransa'da düzenlenen “1'inci Uzay Konferansı”na Hava Kuvvetleri Uzay Komutanımız katılmıştır.Diğer yandan Mehteran Birlik Komutanlığımızca 15-19 Mayıs tarihleri arasında “42'nci Geleneksel New York Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali” kapsamında konser ve tören faaliyetleri icra edilecektir.Millî ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerini başarıyla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, uluslararası misyonlar ve ikili ilişkiler kapsamında da çalışmalarına devam etmektedir.Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı kapsamında;- 9'uncu Hudut Tugay Komutanımız, Yunanistan 3'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı'nı 6-7 Mayıs'ta ziyaret etmiş,- Yunanistan Millî Savunma Kolejinden bir heyet ise 6-9 Mayıs tarihleri arasında Millî Savunma Üniversitemize ziyaret gerçekleştirmektedir.Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini Ekim 2023-2024 döneminde başarıyla yerine getiren ülkemiz, Ekim 2025'ten itibaren yine bir yıl süreyle söz konusu görevi ikinci kez üstlenecektir.NATO ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği için, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de önemli ve belirleyici katkılarda bulunan ülkemiz, komutasını devralacağı görevi daha önce olduğu gibi NATO ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak, uluslararası sorumluluğun gerektirdiği tam bir tarafsızlık ve şeffaflık ile yerine getirecektir.Öte yandan, NATO'nun kritik öneme sahip “İş Birliği ile Güvenlik Direktörü” görevine, bir Türk generali seçilmiştir. Böylece, NATO tarihinde ilk defa ülkemiz, Brüksel'deki NATO Uluslararası Askerî Karargâhında direktör seviyesinde temsil edilecektir.Personelimizin bu kritik role seçilmesi, Türkiye'nin NATO'daki etkin rolünün ve İttifakın güvenlik ve istikrarına olan katkısının önemli bir göstergesidir.Ülkemiz, NATO'nun güçlü ve güvenilir bir Müttefiki olarak, İttifakın barış ve güvenliğe olan katkılarını sürdürmeye devam edecektir.İSRAİLDiğer taraftan,Saldırı ve katliamlarına devam eden, insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen ve saldırılarını genişleterek Filistin halkını yerlerinden etmeye ve Gazze'de kalıcı olmaya çalışan İsrail'e karşı uluslararası toplumun sonuç alıcı adımlar atması ve Gazze'de yeniden ateşkes ilan edilmesi elzemdir.Lübnan'da ateşkes ihlallerini sürdüren, Lübnan ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik saldırı ve işgalleri ile bölgesel istikrara zarar veren İsrail'in; Lübnan'da ilan edilen ateşkese eksiksiz riayet etmesi ve Suriye'ye yönelik saldırılarını tümüyle durdurması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.- 2 Mayıs'ta beraberinde komuta kademesiyle TEKNOFEST 2025'e katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Sayın Bakanımız, 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmuş, TEKNOFEST'e katılan Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı'nı kabul etmiştir.- 3 Mayıs'ta TEKNOFEST dolayısıyla Lefkoşa'yı ziyaret eden Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılayan Sayın Bakanımız; aynı gün Lefkoşa Büyükelçiliğimizi, Askerî Ataşeliğimizi ve festival alanını ziyaret ederek gençlerimizle bir araya gelmiştir.- 5 Mayıs'ta Sayın Genelkurmay Başkanımızın resmî davetlisi olarak Ankara'ya gelen Umman Genelkurmay Başkanı'nı kabul eden Sayın Bakanımız ardından Harita Genel Müdürlüğümüzün kuruluşunun 130'uncu yıl dönümü ve “Haritacılar Günü” dolayısıyla düzenlenen törene iştirak etmiş,- 6 Mayıs'ta resmî temaslarda bulunmak üzere gittiği Kamerun'da Yaounde Büyükelçiliğimiz ve Askerî Ataşeliğimize ziyaret gerçekleştirmiş,- 7 Mayıs'ta Kamerun Dış İlişkiler Bakanı ile “Türkiye-Kamerun Karma Ekonomik Komisyon 3'üncü Dönem Toplantısı”na başkanlık etmiş, müteakiben Kamerun Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Üyeleri ile bir araya gelmiş, ayrıca Kamerun Savunma Bakanı ile ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunmuş, Kamerun Başbakanı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ile görüşmüştür.- Bugün (8 Mayıs), Sayın Genelkurmay Başkanımızın davetlisi olarak ülkemize gelen Mısır Genelkurmay Başkanı'nı kabul edecek olan Sayın Bakanımız, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenecek “Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı”na iştirak edecektir.- 5 Mayıs'ta resmî davetlisi olarak ülkemize gelen Umman Genelkurmay Başkanı ile bir araya gelen Sayın Genelkurmay Başkanımız, 7 Mayıs'ta ise Mısır Genelkurmay Başkanı'nı ağırlamış, mevkidaşıyla birlikte “Türkiye-Mısır Üst Düzey Askerî Diyalog Toplantısı”na katılarak heyetler arası görüşmelere başkanlık etmiştir. Söz konusu toplantıların önümüzdeki dönemde her yıl yapılması planlanmaktadır.Sayın Genelkurmay Başkanımız aynı gün, Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımızın davetlisi olarak ülkemizde bulunan Macaristan Silahlı Kuvvetleri Müşterek Harekât Komutanı'nı kabul etmiştir.- Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımız, 7-8 Mayıs'ta Letonya'da düzenlenen “Avrupa Deniz Kuvvetleri Komutanları Toplantısı”na katılmaktadır.- Fransa Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığı ile Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde 5-6 Mayıs'ta Fransa'da düzenlenen “Ukrayna'da Güvenlik Garantileri” toplantısına katılan Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız,7 Mayıs'ta resmî davetlisi olarak ülkemizi gelen Macaristan Silahlı Kuvvetleri Müşterek Harekât Komutanı ile görüşmüştür.Millî Savunma Bakan Yardımcımız Sayın Musa Heybet ile Savunma Sanayii Başkanımız Haluk Görgün, “Türkiye-Birleşik Krallık Savunma Sanayi Konseyi Toplantısı” kapsamında Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı Savunma Tedarikinden Sorumlu Devlet Bakanı ile 30 Nisan'da Londra'da bir araya gelmiş, taraflar arasında şartname imzalanmıştır.Millî Savunma Bakan Yardımcımız Sayın Alpaslan Kavaklıoğlu, Makine Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Genel Müdürümüz ile 7 Mayıs'ta Katar'a ziyaret gerçekleştirmiş, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ile Bakanlığımıza bağlı Makine Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimizin mevcut projeleri ve potansiyel iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunarak Doha Büyükelçiliğimizi ziyaret etmiştir.SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİYerli, millî ve modern savunma sanayimizin ürettiği harp araç gereçleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik faaliyetlere de devam edilmektedir.Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda;- Dragoneye-2 Termal Kamera ile Sırt Tipi Karıştırma Sistemi muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır.1-4 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen, Bakanlık olarak bağlı birim ve kuruluşlarımızla katıldığımız ve yoğun ilgi gören TEKNOFEST KKTC başarıyla tamamlanmıştır.Personelimizin kahramanlığı, yerli ve millî savunma sanayimizin müstesna katkılarıyla harekât sahasında büyük bir üstünlük sağlayan ve terör örgütünü bitme noktasına getiren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.Devam eden operasyon, arama-tarama faaliyetleri ve sınır güvenliği kapsamında son bir haftada;- Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist teslim olmuş,- Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hâle getirilmiştir.Bu vesileyle, 3 Mayıs'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman silah arkadaşımız İstihkâm Uzman Çavuş Önder Özen'e bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin kıymetli anneleri başta olmak üzere sevgi ve fedakârlık timsali tüm annelerimizin “Anneler Günü”nü şimdiden kutluyoruz.- Hudutlarımızda ise 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 175 şahıs yakalanmış, 1.893 şahıs engellenmiştir.Böylelikle 1 Ocak itibarıyla sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1.841, engellenen kişi sayısı da 29.657 olmuştur.Diğer yandan Suriye Harekât Alanlarında 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen “tünel imha” faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 96, Menbiç bölgesinde ise 104 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir.Sonuç olarak bağımsızlığımızın, bölünmez bütünlüğümüz ile millî birlik ve beraberliğimizin güvencesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz;- Modern ve güçlü savunma ve güvenlik kapasitesi ile tüm tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmeye,- Karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya,- Üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.