Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 'Irak'a yaptığım ziyaret ile ilişkilerimizde ciddi bir ivme yakaladık'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "Pakistan-Hindistan geriliminin sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz. Dün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile önemli bir görüşmemiz oldu. Pakistan'ın uluslararası görüşme teklifini değerli buluyoruz. Biz olaylar geri dönülmez noktaya varmadan tansiyon düşürülmeli, diyalog yollarının açılması için her türlü gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Türkiye ile Irak arasında anlaşmalar imzalanıyor.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:'İLİŞKİLERİMİZDE CİDDİ BİR İVME YAKALADIK'Geçtiğimiz yıl Irak'a yaptığım ziyaret ile ilişkilerimizde ciddi bir ivme yakaladık. İnşallah bunu güçlendirerek devam ettireceğiz. Irak ile Türkiye ilişkilerini kapsamlı olarak ele aldık, bölgesel gelişmeleri de değerlendirdik. İş birliğimizin her alanda geliştirilmesini kardeşliğin temsili olarak telakki ediyoruz.'BÖLGEMİZİN GELECEĞİNDE TERÖRE YER YOK'Irak'ın huzurunu ve istikrarını hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık, tutmuyoruz. Görüşmemizde güvenlik ve terörle mücadele konusunda önemle durduk. Irak'ın güvenliğini Türkiye'nin güvenliği saymaktayız. Irak ile terör örgütü PKK ile mücadele konusunda anlaştık, terörle iş birliğimiz üzerinde önemle durduk. Kimsenin Irak'tan Türkiye'ye saldırmasına izin vermeyiz. Bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını bir kez daha vurguladık. Irak ile ticaret hacmimiz geçen yıl 18 milyar dolara yaklaştık, ancak potansiyelimizin daha yüksek olduğu konusunda hemfikiriz. Kalkınma yoluna ilgi duyan ülkeleri bu stratejik projenin parçası olmaya davet ediyoruz.'PAKİSTAN İLE HİNDİSTAN ARASINDA DİYALOG YOLLARININ AÇILMASI İÇİN HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERİYORUZ'Pakistan-Hindistan geriliminin sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz. Dün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile önemli bir görüşmemiz oldu. Pakistan'ın uluslararası görüşme teklifini değerli buluyoruz. Biz olaylar geri dönülmez noktaya varmadan tansiyon düşürülmeli, diyalog yollarının açılması için her türlü gayreti gösteriyoruz.Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:'Bu ziyaretimiz ve elbette ki ciddi diyaloglar ve görüşmeler açık bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Az önce de mutabakat zabıtları imzalandı. Bunların tamamı, daha önce Sayın kardeşimin Bağdat ziyaretinde imzaladığımız anlaşmaların bir devamıdır, bir uzantısıdır diyebilirim. Temelde ilişkilerimiz bu anlaşmalar çerçevesinde yürütülmektedir. Bunların güvenlik boyutları da vardır. Bildiğiniz gibi, terör belası iki ülkeyi de etkilemektedir. Biz, bu konularda açık ve net bir tutum sergiliyoruz; Irak'ın güvenliğini, Türkiye'nin güvenliği olarak görmekteyiz. Hükümetimizin PKK konusunda tutumu nettir. PKK, Irak yasalarına göre yasaklı bir örgüttür.'İKİ ÜLKE ARASINDA 11 İMZAIrak ve Türkiye arasında çeşitli alanlarda 11 anlaşmaya imza atıldı.