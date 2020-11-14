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ABD'de ortalık kızışıyor! Binlerce Trump destekçisi sokaklara döküldü, Yargıtay binasına yürüdü

ABD'de Başkan Donald Trump'ın destekçileri sokaklara döküldü.

Dünya / 14 Kasım 2020 Cumartesi 23:51
ABD'de ortalık kızışıyor! Binlerce Trump destekçisi sokaklara döküldü, Yargıtay binasına yürüdü

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından tartışmalar devam ediyor.
   
Seçim sonuçlarının henüz netlik kazanmazken sokaklar kızışmaya başladı.
   
Başkent Washington DC'de bulunan Özgürlük Meydanı'ndan toplanan binlerce kişi, Başkan Donald Trump'a destek gösterisi düzenledi.Göstericiler, seçim sonuçlarını protesto ederek, Yargıtay Binası önüne yürüdü.
   
Trump destekçileri, protestolar sırasında attıkları sloganlar ile 3 Kasım'da yapılan seçimlerin hileli olduğunu ifade ederken, sık sık "Çalmayı Durdur" sloganı attı. Gösterilere Proud Boys grubu da katıldı.
Trump'ın "Her meşru oy sayıldığından ve her meşru olmayan oy kabul edilmediğinde kaybettiğimi kabul edeceğim" ifadesinin protestoların fitilini ateşlediği belirtildi.
   
   
Kilit eyaletlerde oy pusulalarının yeniden sayılması için yasal işlem başlattı.Başkan Trump, başkanlık konvoyu ile protestocuların toplandığı Özgürlük Meydanı'nın yakınından geçti.
   
Trump, destekçilerini selamladı - Başkan Trump, başkanlık konvoyu ile protestocuların toplandığı Özgürlük Meydanı'nın yakınından geçti.Trump, göstericileri selamlayarak sevgi gösterisinde bulundu.
 
   
Hafta sonu ABD genelinde "Milyon MAGA Yürüyüşü" ve "Trump Yürüyüşü" adı altında birçok protestonun yapılması bekleniyor.Sözkonusu protestolardaki kareler basına yansıdı.ABD'deki protestolar, iç savaş endişesini de beraberinde getiriyor.

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