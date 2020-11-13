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İYİ Partili İsmail Koncuk, Koray Aydın'ın ihracını istedi!

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın, 4. Olağanüstü Kurultay'da Genel Başkan Meral Akşener ve Genel İdare Kurulu'nun (GİK) çarşaf liste kararına rağmen, blok liste çıkardığı iddiasıyla partiden ihracını istedi.

Güncel / 13 Kasım 2020 Cuma 19:01
İYİ Partili İsmail Koncuk, Koray Aydın'ın ihracını istedi!

İYİ Parti'de liste krizi yeniden alevlendi. İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın, 4. Olağanüstü Kurultay'da Genel Başkan Meral Akşener ve Genel İdare Kurulu'nun (GİK) çarşaf liste kararına rağmen, blok liste çıkardığı iddiasıyla partiden ihracını istedi.

Koncuk, yaptığı açıklamada, Aydın'ın ihracı istemiyle partiye yolladığı dilekçenin içeriğine ilişkin bilgi verdi.

Partinin 3 Ağustos 2019'da yapılan 4. Olağanüstü Kurultayı'nda Akşener'in "seçime mutlaka çarşaf listeyle gidileceği, kim kazanırsa onunla birlikte GİK'i oluşturacağı" yönünde açıklamaları olduğunu aktaran Koncuk, "Çarşaf liste olması konusunda GİK'in de bir kararı vardı. Ama GİK yetkiyi Genel Başkan'a vermiş ve oda bu yetkisini açıklamıştı." dedi.

Koncuk, böyle olmasına rağmen Aydın'ın, bir gazeteye verdiği röportajda yer alan, "Önceki kongrede liste çıkardım, Aytun Çıray da o dönem listemdeydi. Bizim listemizde olanların hepsi kazandı. O zaman 50 kişiydi GİK, biz 10 kişi de dışarıdan gelsin istedik. Bilinçli ve şuurlu bir işlem yaptık. O gün 40 kişilik listenin hepsi de seçildi. Ama bu kongrede ben liste çıkarmadım." sözleriyle GİK'in ve Akşener'in kararına aykırı davrandığını itiraf ettiğini söyledi.

Koray AydınMeral AkşenerMilletvekiliAytun Çıray

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