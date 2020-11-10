Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu

BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısının piyasa değerinin altında olacağı duyuruldu. Gelen son dakika haberine göre, ABD ile yapılan anlaşmada bir doz aşının 19,5 dolar (159 TL) olacağı ifade edildi.



Koronavirüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucusu olduğu BioNTech ve ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'in, gelen olumlu verilerinin ardından bu ay içinde ABD'ye koronavirüs aşısı için onay başvurusunu sunacakları belirtildi. Pfizer, ABD hükümeti ile Temmuz ayında 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. İki doz halinde uygulanan bu aşının ABD'deki fiyatlandırılmasında doz başına 159 TL, iki dozunun ise 318 TL olacağı bildirildi.



ALMANYA AŞIYI 2021'İN İLK ÇEYREĞİNDE BEKLİYOR



Almanya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aşının 2021'in ilk çeyreğinden önce alınmayacağı ifade edildi. Açıklamada, "Olumlu bir risk-fayda oranının teyit edilebileceği varsayılırsa, ilk onayların en erken 2021'in ilk çeyreğinde gelmesi bekleniyor" denildi.



ABD İLE YAPILAN ANLAŞMADA DOZ BAŞINA 160 TL'DEN FİYATLANDIRILDI



Bununla birlikte, Temmuz ayında Pfizer ile ABD hükümetiyle 100 milyon doz aşı karşılığında 1,95 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Bu da iki doz halinde uygulanan aşının ABD'deki fiyatının yaklaşık olarak 39 dolar (yaklaşık 328 Türk Lirası) veya doz başı fiyatının 19,5 (yaklaşık 160 Türk lirası) dolar olduğu anlamına geliyor.



Avrupa Komisyonu ise yarın Pfizer ve BioNTech ile yapacağı tedarik anlaşmasının detaylarını görüşecek. Bu haftanın başlarında blok, 300 milyon dozluk bir sözleşmenin mali şartlar sağlanmadan imzalanmaya yakın olduğunu açıklamıştı.



Öte yandan Richardson, ortak iki şirketin 2021'in sonunda tüm dünyaya 1,3 milyar doz aşı tedarik etme hedefinde ilerlediğini bildirdi.