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Paşinyan'a soğuk duş! İstifasını istediler!

Ermenistan'daki muhalefet partileri Başbakan Nikol Paşinyan'ın görevinden istifa etmesini istedi.

Dünya / 10 Kasım 2020 Salı 00:08
Paşinyan'a soğuk duş! İstifasını istediler!

Karabağ'da, Azerbaycan ordusunun başarılı operasyonları nedeniyle ülkede bulunan muhalif 17 siyasi parti, Paşinyan hükümetine karşı ortak açıklama yayımladı.

İktidarın Karabağ'daki çatışmalarda "yetersiz" kaldığı belirtilen açıklamada, "Telafi edilemeyen kayıpları önlemek amacıyla siyasi güçler, mevcut felaket durumundan sorumlu olan Paşinyan ve hükümetinin kendi iradesi ile kargaşa olmadan görevi bırakmasını talep ediyor." ifadesi kullanıldı.

Muhalif partiler, askeri-siyasi sorunları çözebilecek acil bir yürütme organı kurulmasını da istedi.

İktidarın böylesi kritik bir dönemde zayıf kaldığı vurgulanan açıklamada, Paşinyan hükümetinin bariz şekilde iç ve dış tehditlere karşı zafiyet gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, "İnsan ve toprak kayıpları, başta Rusya ile olmak üzere müttefiklerle kusurlu ilişkiler açıkça mevcut iktidarın iflas ettiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 288 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

ErmenistanAzerbaycan

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