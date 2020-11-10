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Corona virüsün çıktığı Vuhan'da iğrenç görüntüler! Tencereye ayağını soktu...

Covid-19'un başladığı yer olarak bilinen Vuhan'dan gelen son dakika haberi dünyanın tepkisini çekti. Bir milyon 250 binden fazla insanı ölümüne neden olan corona virüsün başlangıç noktası Vuhan'da ortaya çıkan iğrenç görüntüler herkesi şok etti. İlginç yeme alışkanlıklarıyla tanınan Çinliler'in temizlik anlayışları tüm dünya tarafından eleştiriliyor. Son olarak Vuhan'daki bir üniversite kantininde personelin tencereye ayağını sokarak sebzeleri yıkadığı görüntüler ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Güncel / 10 Kasım 2020 Salı 15:30
Corona virüsün çıktığı Vuhan'da iğrenç görüntüler! Tencereye ayağını soktu...

Milyonlarca kişinin hayatını kabusa çeviren corona virüs, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktı fakat Vuhan'da temizlik açısından aynı ezberler devam ediyor. Vuhan'da bir üniversite kantininde personelin tenceredeki sebzeleri ayağıyla yıkaması, yerdeki eti tepsiye geri koyması, başka bir çalışanın ise çıplak ayakla yaptığı mide bulandırıcı hareketler dünyada gündem old. Son dakika gelişmesine göre sosyal medyadaki tepkilerin ardından o çalışanın işine son verildi.

Salgının başladığı Çin'in Vuhan kentinde bir üniversiteye ait kantinde personelin tencereye ayağını sokarak içindeki sebzeleri yıkarken görüntülendi. Sosyal medyadan tepki yağan olayda kantin çalışanın işine son verildi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) başladığı Çin'in Hubey bölgesinde yer alan Vuhan şehrinde, Vuhan Donghu Üniversitesi'ne ait kantinde görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı.



Kantin çalışanından biri yere düşmüş eti tepsiye yeniden koyarken, diğer çalışan da tepsideki sebzeleri ayağı ile ezerken görüntülendi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepki çığ gibi büyüdü.Kantinin hizmete kapatıldığı belirtilirken, çalışanın işine son verildiği belirtildi.

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