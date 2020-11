ABD’de Rothscild’ler kazandı!! Trump tutuklanacak mı?

Herkese selamlar, Amerikan seçimlerinin sonucu nihayet belli oldu. Deyim yerindeyse dünyanın gözü kulağı bu seçimlerdeydi.



Ve joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu...



Yeni başkan olmuştu olmasına ama, Trump hukuki süreci zorlamaya devam edecekti çünkü Biden başkanlık kutlaması yapıp, yeni başkan sıfatıyla açıklama yaparken, Trump aslında ben kazandım demeye devam ediyordu.



E haklı da kendine göre, zira bu seçimde bildiğiniz medya ambargosu yedi Trump...



Medya ve Sosyal Medya ile başkan devirdiler Amerika'da...



Demokrasi ülkesi Amerikada dikkatinizi çekerim!



Sansür ambargosu uyguladılar Trump'a ve hatta sözde bağımsız sosyal medya kuruluşu olan Twitter dahi bir çok açıklamasını sansürledi...



Mesela basın toplantısı düzenledi defalarca ama merkez ABD medyası bir çoğunu yayınlamadı ve hatta yarıda kesti.



Aslına bakarsanız eşine az rastlanır bir olay bu...



Lakin anlayabilmek mümkün...



Zira Trump iş başına geldiği günden bugüne Rothchild ailesine kafa tutmaya çalıştı..



Tabi yalnız değildi kuklacı ise Rockefeller ailesiydi...



Amerika'da bir çok basın organının Rothschild'lerin elinde olduğu bilinir...



Merkez bankasına, Dünya Sağlık Örgütü'ne, Avrupa Birliği'ne kafa tutan Trump, Ortadoğu'dan çekilmek istediğini söyleyen Trump küreselcilere karşı don kişot olmuştu...



Ancak yel değirmenleri onu affetmedi...



Eşi görülmemiş bir sansür yelpazesi ile savruldu...



Evet Biden'ı başkan yaparak ilk aşama halledildi...



Tam burada ikinci aşama başlayacaktır...



Ne mi o ?



Trump pandemi sürecinin başından itibaren ilginç şeyler ortaya attı, Pizzagate skandalını gündemine taşıdı, obamagate diye twitler attı, kaçırılan çocukları ve pedofili sapıkları zor durumda bırakacak açıklamalar yaptı...



Yetmedi eski başkanlardan Obama ve Bill Clinton'ın tutuklanması ile ilgili kulislerde kulaklara fısıldadı...



Kim bilik belki başkan olarak devam etseydi ikinci dönemde bu kişilerin tutuklanması için harekete bile geçebilirdi.



Bu skandalları zaten yakından takip edenler biliyor...





Şimdi ise Biden'ın kazanmasından hemen sonra Biden taraftarları Trump için benzer şeyler söylüyor...



Benzer şeyler derken Trump'ın pedofili olduğu ile ilgili değil, Amerika'yı ekonomik olarak zarara uğrattığı, Dünya kamuoyunda Amerikan saygınlığına zarar verdiği, başkanlık ile elde etmiş olduğu gücü kişisel ihtirasları adına kullanması gibi pek çok şey sıralayıp 'Trump tutuklanmalı' diye kendi kanallarında gazetelerinde yazmaya başladılar bile...



Oysa Trump döneminin üçüncü çeyreğinde ekonomi anlamında Amerika'da iyileşme sürecine girdiği tüm resmi raporlarca görülebiliyorken bu suçlamayı yapıyorlar...



İlginç değil mi? Çünkü basın algı operasyonu yürütüyor ve kitleleri etkilemek için bu gerekli.. Başarılı da oldular...



Şimdi olaya başka bir açıdan bakalım;



Derin Amerika tarafından uzun süredir kurgulanan bambaşka bir olay var, yakın gelecekte ABD başkanlık koltuğuna oturacak kadın bir başkan...



Biden oldukça yaşlı bir kişilik... Acaba görev süresini doldurmadan hayatını kaybeden veya sağlık koşulları sebebiyle görevi bırakabilir mi ?



İlginç şekilde Biden'ın başkan yardımcısı Kamala Harris ön plana çıkartılıyor ve sürekli sanki başkan o olmuşcasına gündemde tutuluyor ismi...



Ha bu arada Harris'in Rothschild'lara çok yakın bir isim olduğunu da hatırlatmakta fayda var... Babası Donald Harris Rothschild'ler için çalışan, Rothschild'lerin bankalarında uzun süre danışmanlık yapmış bir ekonomistti...



Eski başkan Obama ile aralarında da duygusal bir ilişki olduğuna dair de bazı iddialar ortaya atılmıştı...



Kısaca Biden acaba başkanlık koltuğunu Harris'e bırakmak için bir ön hazırlık projesi olabilir mi ?



Herşey olabilir neden olmasın?



İkinci bir kurgu daha yapalım;



Sesli düşünelim...



Donald Trump yüzde 50 oy almış bir başkan, ancak Amerikan medyası sanki yokmuş gibi hemen her şeyini sansürledi...



Peki, yüzde 50 oy almış bir ABD başkanı tutuklanırsa bir süre cezaevinde kalırsa ya da aşağılanarak yargılanırsa 2024 seçimlerinde mağdur olduğu da propaganda malzemesi yapılırsa 2024 seçimlerinde daha büyük bir oy çoğunluğu ile iktidara gelebilir mi ?



Yani Biden'ın seçilmesi ve sonra şayet tutuklanırsa, Trump'ın tutuklanması farklı bir planın adımları olabilir mi ?



Belki düşük bir ihtimal olabilir, hayatta öyle bir şey olmaz diyebilirsiniz ama Trump'ın bir Yahudi aşığı olduğunu unutmayalım!



Yani içeride ve ekonomi alanında ya da güçler savaşında Rockefeller ve Rothscihld aileleri çatışsalarda nihai hedefleri olan Büyük İsrail hedefinde her zaman omuz omuzalar...



Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkent ilan etmesini hatırlayın... Ne demek istediğimizi anlarsınız...



Yani İsrail ve Kudüs hakkında radikal kararlar alabilecek tek deli Trump'tı ve yaptı...



Biden ise hırslı, agresif bir kişilik, seçim konuşmalarında kendisini eleştirenlere dahi ağır sözler ile hitap ederek aşağılamaktan hiç bir zaman geri durmamıştı..



Şimdi ise kulislerde Trump'ın tutuklanacağına dair iddialar dönüp dolaşıyor...



Hatta yine bu iddialara göre Amerikan ekonomisinin can çekiştiği bir dönemde Trump tutuklanacak ve mal varlığına el konulacak...



Şahsen Trump'ın tutuklanacağını düşünmüyoruz lakin bizim için önemli olan Biden'ın Türkiye'ye yaklaşımı olacaktır...



Zira Türkiye ile ilk icraatlarından birinin S-400'ler konusunda Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusu olacağına kesin gözüyle bakıyoruz...



Bekleyip göreceğiz...