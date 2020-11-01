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CHP'li Böke'nin provokasyonuna İçişleri ve AFAD'dan jet yalanlama!

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin İzmir'de AFAD'ın vatandaşların çadırları kullanmalarını zorlaştırdığı iddiasına yanıt geldi. Çataklı yaptığı açıklamada "Böyle bir şey yok! AFAD 1040 çadır kurdu. (268’i boş, ihtiyacı olan istediği gibi gelir kalır)" ifadelerini kullandı. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da daha hiçbir binaya belge verilmediğini belirterek "İzmir Büyükşehir Belediyesinin de dahil olduğu koordinasyon ile ve eşit şartlarda yardımları ulaştırıyoruz. Hiç bir binaya hasarlı olduğuna dair henüz belge verilmedi" dedi.

Güncel / 01 Kasım 2020 Pazar 16:47
CHP'li Böke'nin provokasyonuna İçişleri ve AFAD'dan jet yalanlama!

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin akılamaz 'AFAD çadırlarını kullanabilmeniz için evinizin hasarlı olduğunu belgelemeniz gerekiyor. Belediyelerimizin çadırlarını ise ihtiyaç sahibi olduğunu belirten herkes kullanabilir' iddiasına İçişleri'nden ve AFAD'dan net yanıt geldi.



İSMAİL ÇATAKLI 'BÖYLE BİR ŞEY YOK!'

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamada 'Böyle bir şey yok! Yalan söylüyor demeyelim de yanlış biliyor diyelim. AFAD 1040 çadır kurdu. (268'i boş, ihtiyacı olan istediği gibi gelir kalır) Kurulumlar AFAD koordinesinde devam ediyor.' dedi.

Çataklı sözlerini ekiplerin özverili çalışmalarına dikkat çekerek bitirdi ve 'Lütfen sessiz olun! Arkadaşlarımız enkazın altında canları pahasına çalışıyor!' diye ekledi.



AFAD BAŞKANI GÜLLÜOĞLU: 'ENKAZLARLA MI UĞRAŞALIM BU TÜR İDDİALARLA MI?'

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da iddia hakkında yaptığı açıklamada hiçbir binaya henüz belge verilmediğinin altını çizerek 'Aaah ah enkazlarla mı uğraşalım, bu tür haberlerle mi bilmiyorum. Ne olur yük olmayın, yardımcı olun. İzmir Büyükşehir Belediyesinin de dahil olduğu koordinasyon ile ve eşit şartlarda yardımları ulaştırıyoruz. Hiç bir binaya hasarlı olduğuna dair henüz belge verilmedi.' dedi.



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