USD (Alış - Satış) : 8,12 - 8,14 EURO (Alış - Satış) : 9,60 - 9,61

Sıcak Haber : Muharrem İnce açıkladı! Memleket Hareketi’nde kimler var?!..

Siyasilerden Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı!

Eski başbakanlardan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz vefat etti. 73 yaşındaki eski başbakan Yılmaz için siyasiler başsağlığı mesajı yayınladı. İşte sosyal medyadan paylaşılan o mesajlar...

Güncel / 30 Ekim 2020 Cuma 11:06
Siyasilerden Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı!

Mesut Yılmaz'ın hayat arkadaşı Berna Yılmaz, 'Hastanedeyim, çocuklarımı bekliyorum' dedi. Hastaneden yapılan açıklamada ise, 'Hepinizin bildiği gibi T.C. Eski Başbakanlarından Sayın Ahmet Mesut Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır Akciğer Kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibariyle yeni düşmüş ve hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine ve sevenlerine sabır dileriz, Türk milletinin başı sağolsun.' denildi.

Mesut Yılmaz

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞYERİNİN TAŞINMASI İŞÇİYE HAKLI FESİH İMKANI VEREBİLİR

Av. Arb. Selçuk ENER
Ümit ÖZDEMİR

BİLGİSİZCE FETVA VERMENİN TEHLİKESİ!

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı