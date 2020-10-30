Siyasilerden Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı!

Mesut Yılmaz'ın hayat arkadaşı Berna Yılmaz, 'Hastanedeyim, çocuklarımı bekliyorum' dedi. Hastaneden yapılan açıklamada ise, 'Hepinizin bildiği gibi T.C. Eski Başbakanlarından Sayın Ahmet Mesut Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır Akciğer Kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibariyle yeni düşmüş ve hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine ve sevenlerine sabır dileriz, Türk milletinin başı sağolsun.' denildi.



