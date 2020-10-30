Lütfi Türkkan'ın kızı internetten reklam yaptı!

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 4 kişi hayatını kaybederken 152 kişi de yaralandı. Tüm Türkiye, meydana gelen depremin ardından kenetlenerek gelecek iyi haberlere odaklanmışken İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan'dan skandal bir paylaşım geldi.



Dilara Türkkan, enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmaları devam ederken sosyal medya hesabı Instagram üzerinden kıyafet kampanyası reklamı yaptı. Yayınladığı videoda sergilediği tavırlar da tepkilere neden oldu.



"MİLLETE UZAKLAR..."



Dilara Türkkan'ın skandal paylaşımın ardından tepkiler de gecikmedi. Bir sosyal medya kullancısı, "Milliyetçi tabanlı bir partinin milletvekilinin millete bu kadar uzak bir kızı olması..." ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.



"YAZIK SİZE..."



Bir başka sosyal medya kullancısı da "Cuma vakti şampanya patlat, depremin ardından kampanya tanıtımı yap... Yazık size!" ifadelerini kullanarak sert tepki gösterdi.



