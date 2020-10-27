CHP kadın örgütü kimlere emanet? Trabzon'dan sonra şimdi de skandal İskenderun paylaşımı!

CHP'de yeni bir son dakika tartışması... Hatay İskenderun'da dün akşam meydana gelen terör saldırısında, PKK'lı iki terörist, güvenlik güçlerinin dikkati ve başarılı operasyonu sonucu etkisiz hale getirilmişti. CHP'de konuyla ilgili skandal bir paylaşım tartışılıyor. Söz konusu paylaşımı CHP Santaktepe örgütünde Başkan yardımcısı olan Elif Elvanoğlu yaparken sivilleri hedef alan hain terör saldırısına ilişkin tepki çeken ifadeler kullandı.



'GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK İÇİN'MİŞ!



Emniyet güçlerinin operasyon gerçekleştirdiği anlarda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sancaktepe Gençlik Örgütü Başkan Yardımcısı Elif Elvanoğlu, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Saldırıya ilişkin bir tweet atan Elvanoğlu, 'Hatay İskenderun'da meydana gelen patlamanın gündem değiştirme amacıyla yapıldığı açık. Suçlu tek' ifadelerini kullandı.







TEPKİ SONRASI ÖNCE KORUMAYA ALDI, SONRA HESABINI KAPATTI



CHP'li gençlik örgütü başkan yardımcısının paylaşımı büyük tepki topladı. Vatandaşların teröristleri aklamakla suçladığı Elvanoğlu, bir süre sonra son dakika kararıyla hesabını korumaya aldı.