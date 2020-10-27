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CHP kadın örgütü kimlere emanet? Trabzon'dan sonra şimdi de skandal İskenderun paylaşımı!

CHP'de yönetici yapılan gençlerin skandal paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi. Dün Trabzon ile ilgili küfürlü paylaşım yapan Gençlik Kolları Başkan yardımcısı İlayda Kılınç'ın ardından şimdi de CHP Sancaktepe Gençlik Örgütü Başkan Yardımcısı Elif Elvanoğlu, Twitter hesabından Hatay’daki terör saldırısına ilişkin yaptığı paylaşımda skandal ifadelere yer verdi. Elvanoğlu, tepkiler sonrası hesabını önce korumaya ardından da kapattı

Güncel / 27 Ekim 2020 Salı 11:46
CHP kadın örgütü kimlere emanet? Trabzon'dan sonra şimdi de skandal İskenderun paylaşımı!

CHP'de yeni bir son dakika tartışması... Hatay İskenderun'da dün akşam meydana gelen terör saldırısında, PKK'lı iki terörist, güvenlik güçlerinin dikkati ve başarılı operasyonu sonucu etkisiz hale getirilmişti. CHP'de konuyla ilgili skandal bir paylaşım tartışılıyor. Söz konusu paylaşımı CHP Santaktepe örgütünde Başkan yardımcısı olan Elif Elvanoğlu yaparken sivilleri hedef alan hain terör saldırısına ilişkin tepki çeken ifadeler kullandı.

'GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK İÇİN'MİŞ!

Emniyet güçlerinin operasyon gerçekleştirdiği anlarda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sancaktepe Gençlik Örgütü Başkan Yardımcısı Elif Elvanoğlu, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Saldırıya ilişkin bir tweet atan Elvanoğlu, 'Hatay İskenderun'da meydana gelen patlamanın gündem değiştirme amacıyla yapıldığı açık. Suçlu tek' ifadelerini kullandı.



TEPKİ SONRASI ÖNCE KORUMAYA ALDI, SONRA HESABINI KAPATTI

CHP'li gençlik örgütü başkan yardımcısının paylaşımı büyük tepki topladı. Vatandaşların teröristleri aklamakla suçladığı Elvanoğlu, bir süre sonra son dakika kararıyla hesabını korumaya aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi

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