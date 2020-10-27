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Buğra Kavuncu soruşturmasında flaş detaylar!

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında başlatılan FETÖ soruşturmasıyla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Başsavcılığın Ümit Özdağ’ın bir televizyon programında yaptığı konuşma ardından hemen re’sen harekete geçtiği, Emniyet’ten programın çözüm tutanaklarını istediği ve gelen tutanaklar üzerine dosya oluşturulduğu öğrenildi.

Güncel / 27 Ekim 2020 Salı 19:19
Buğra Kavuncu soruşturmasında flaş detaylar!

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yla ilgili bomba bir açıklama yapmıştı. Özdağ, Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu dile getirmişti.

KAMUOYUNDA TARTIŞMAYA NEDEN OLMUŞTU

Bu açıklama ardından kamuoyunda büyük bir tartışmaya yaşanırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının da soruşturma başlattığı bugün ayyuka çıktı. Başsavcılığın Terör Büro bünyesinde başlattığı FETÖ soruşturmasının çarpıcı detaylarına ulaşıldı. Başsavcılığın, 19 Ekim'de özel bir televizyon kanalında yapılan açıklamalar ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne canlı yayın çözüm tutanaklarının hazırlanması talimatı verdiği anlaşıldı. Çözüm tutanaklarının 22 Ekim günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştığı ve dosya oluşturulduğu öğrenildi. Başsavcılığın tutanaklar üzerinde yapacağı inceleme ardından Buğra Kavuncu'yu ifadeye çağırıp çağırmayacağı belli olacak.

KAVUNCU'NUN AVUKATI DOĞRULAMIŞTI

Buğra Kavuncu'nun avukatı Alper Akdoğan, soruşturma iddialarını doğrulayarak bugün Başsavcılığa giderek ifade vermeye hazır olduklarını belirttiğini açıklamıştı.

Milletvekili

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