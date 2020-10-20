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Ak Parti'den İP tartışmalarına ilk yorum!

İyİ Parti'de sular durulmuyor. İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ İyİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cülükle suçladı. Ardından partide adeta kılıçlar çekildi. İyİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuyla ilgili yaptığı açıklamada " Bugün İstanbul İl Başkanımız Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak." dedi. Son dakika haberine göre AK Parti'den gündeme bomba gibi düşen tartışmalar hakkında bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, muhalefetin ne kadar önemli olduğunu bilen bir partiyiz. Bir yıl önce yaptığım bir konuşmayı bugünmüş gibi Bülent Turan'a bağladı. İl başkanı ile ilgili 'Fetöcü' iddialara cevap vermesini beklerdik. İl başkanının, 'Fetöcü' iddialarını açıklasın.

Güncel / 20 Ekim 2020 Salı 14:46
Ak Parti'den İP tartışmalarına ilk yorum!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ,gündemi sarsan açıklamalarda bulundu. Özdağ dün akşam bir özel televizyon kanalında partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cülük ile suçladı. Açıklamanın ardından Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ'a çok sert tepki gösterdi, suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

İstanbul'daki ilçe başkanları bir dilekçe hazırlayarak, Özdağ'ın ihracını istedi. Gözler Genel Başkan Akşener'e çevrilmişti. Akşener, parti grup toplantısı için TBMM'ye geldiğinde karşısında medya mensuplarını buldu.

AKŞENER, VEKİLİ ÖZDAĞ'A SERT ÇIKTI!

Akşener, önce yanıt vermek istemedi, ısrarlı sorular sonrası ise Özdağ'a çok sert çıktı. Akşener, partisine bir saldırı olduğunu iddia etti, "Milletvekili hür iradeleriyle fikirlerini belirtmeleri partimiz için çok önemli. Şimdi ilginç olanı ölçü kaçsa da bu fikirlerine saygı duydum. Benim konuştuğum gruba katılmamalarına saygı duydum. Bunu söyleyen çok büyük bir yalancıdır. Bugün İstanbul İl Başkanımız Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak." dedi.

AK PARTİ'Lİ TURAN'DAN İLK YORUM

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan konuyla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Turan "Muhalefetin ne kadar önemli olduğunu bilen bir partiyiz. Bir yıl önce yaptığım bir konuşmayı bugünmüş gibi Bülent Turan'a bağladı. İl başkanı ile ilgili 'Fetöcü' iddialara cevap vermesini beklerdik. İl başkanının, 'Fetöcü' iddialarını açıklasın." dedi.


Ak PartiBülent Turan

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