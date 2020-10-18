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Torun Denktaş: 'KKTC anavatana bağlılığını bir kez daha göstermiştir.'

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın aynı ismi taşıyan torunu Rauf Denktaş, Kıbrıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları için "KKTC anavatana bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Dedem Rauf Denktaş hayatta olsaydı bu sonuca herkesten çok sevinirdi. Bundan sonra Kıbrıs halkına düşen kutuplaşma değil ana vatan Türkiye ile birlikte tek vücut halinde hem Kıbrıs'ın hem de Türkiye'nin haklarını savunmaktır." dedi.

Güncel / 18 Ekim 2020 Pazar 20:40
Torun Denktaş: 'KKTC anavatana bağlılığını bir kez daha göstermiştir.'

KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Denktaş KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi.

'KKTC anavatana bağlılığını bir kez daha göstermiştir' diyen Denktaş 'Hayatta olsaydı bu sonuca herkesten çok sevinirdi. Bundan sonra Kıbrıs halkına düşen kutuplaşma değil ana vatan Türkiye ile birlikte tek vücut halinde hem Kıbrıs'ın hem de Türkiye'nin haklarını savunmaktır.
Ersin Tatar'ın kucaklayıcı tavrı anavatan Türkiye ile birlikte Kıbrıs'ın haklarında önemli rol oynamaktadır. Sonuç Kıbrısımıza ve Türkiye'mize hayırlı olsun.' ifadelerini kullandı.

Torun Denktaş geçtiğimiz günlerde SABAH gazetesi'ne konuşmuş ve seçimler hakkında SABAH'a açıklamalarda bulunmuştu.

Ersin Tatar'a destek veren Rauf Denktaş'ın torunu 'Dedem de olsa aynısını yapardı' şeklinde konuşmuştu.

Denktaş SABAH'a açıklamasında 'Dedem ailenin her ferdine, 'Türkiye ile el ele, kol kola yürümek hepimizin görevidir. Türkiye'siz nefes alamam' derdi. Anavatanımız, Türkiye'miz bizim tartışılmazımızdır. Bu konuda taviz vermemiz mümkün değil. Anadolu ile gönül bağımız, sevgimiz, muhabbetimiz hiç bir zaman azalmamıştır. KKTC'de kutuplaşmanın yerine, ülkemizin ve anavatanımızın birliği, bütünlüğü için tek vücut olmamız gerekiyor' şeklinde konuşmuştu.

Rauf Denktaş

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