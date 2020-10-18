Koronavirüs raporunda korkutan sonuç!

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 1723 kişiye hastalık tanısı konuldu.



Toplam test sayısı 12 milyon 306 bin 909'a ulaştı. Hasta sayısı 345 bin 678, vefat sayısı 9 bin 224, ağır hasta sayısı 1428, aktif hasta sayısı 33 bin 955 oldu.



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.



'TEDBİRLERE EKSİKSİZ UYMALIYIZ'



'Bugün yapılan testlerde 1723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan, hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şu an en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız.'



ÖLÜM RİSKİ 6.7 KAT ARTIYOR



Kovid-19 nedeniyle bu yıl sanal ortamda düzenlenen 23. Türk Toraks Derneği Kongresi'nde koronavirüsle ilgili iki önemli araştırmanın sonuçları açıklandı.



Türk Toraks Derneği Dış İlişkiler Sorumlusu Prof. Dr. Nurdan Köktürk öncülüğünde geçtiğimiz Mart-Temmuz arasında bin 500 Kovid-19 hastasının verileri incelenerek oluşturulan TURCOVID-19 araştırmasında, 65 yaş üzeri olmanın ölüm riskini 6.7 kat artırdığına dikkat çekildi.



YAŞ ORTALAMASI 71



Araştırmaya göre bin 500 Kovid-19 hastasının yüzde 69.7'sine mikrobiyolojik yöntemlerle kesin tanı konulurken, geri kalan yüzde 30'luk dilime ise koronavirüs tanısı ancak radyolojik bulgularla konuldu ancak bu olgularda PCR negatif bulundu.



Bin 495 hastada çekilen akciğer tomografisinde ise hastaların yüzde 83'ünde Kovid-19 bulguları saptandı. Virüs saptanan kişilerin yüzde 17'si sağlık çalışanlarından oluşurken, araştırma sırasında bir sağlık çalışanının hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği de duyuruldu.



5 aylık süreçte hastane başvurusu olan bin 500 hastanın yüzde 57'sinin erkekleri yüzde 43'ünün de kadınlardan oluştuğu araştırmaya göre Kovid-19 nedeniyle ölen kişilerin ortalama yaşı 71 olarak hesaplandı.



65 yaş üzeri olmanın ölüm riskini 6.7 kat arttırdığının altı çizilirken, 'Olguların yüzde 76'sı pnömoni yüzde 14'ü ağır pnömonidir. Ağır pnömoni ölüm riskini 16 kat artırırken, çoklu organ yetmezliği ve septik şok 94 kat artırmaktadır' denildi.



Sağlık çalışanları da araştırıldı



Başkent Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Uzman Dr. Şerife Torun tarafından gerçekleştirilen ve Kovid-19 tanısı almış sağlık çalışanlarında risk faktörleri ve hastalığın seyrinin değerlendirildiği araştırma sonuçları da bu yılki dijital kongrede duyuruldu.



13 farklı şehirden 162 doktor, 179 hemşire ve 124 diğer sağlık kurumu çalışanının dahil edildiği araştırmaya göre, Kovid-19 tanısı alan doktorların yüzde 26.7'si, hemşirelerin yüzde 17.3'ü, sağlık çalışanlarının da yüzde 26.6'sında en az bir kronik hastalık bulunuyor.



Kovid-19 tanısı alan doktorların yüzde 43.2'si, hemşirelerin yüzde 46.9'u, diğer sağlık çalışanlarının yüzde 50.8'i tedavi sırasında hastaneye yatış gereksinimi duyarken, yoğun bakım yatış oranının hekimlerde yüzde 9.3, hemşirelerde ise yüzde 2.2 olduğu saptandı.



SİGARA VE NEFES DARLIĞI RİSKLİ



Araştırma sonuçlarına göre aktif sigara içiminin ölüm riskini 3.7 kat, nefes darlığının 6.5 kat arttırdığı da tespit edildi.



Kovid-19 hastalarında kaydedilen en yüksek ateş 38.2 olurken, vücut sıcaklığındaki her 1 derecelik artışın ölüm olasılığını 1.5 kat artırdığının altı çizildi.



Araştırma sonuçları hakkında şu bilgiler paylaşıldı: 'Ek hastalıklardan kalp yetmezliği ve KOAH ölüm riskini 5 kat, kalp hastalığı 4 kat , hipertansiyon 3 kat, Immunsupresif durumlar 6, böbrek yetmezliği 4, kanser tanısı ise 10 kat artırmaktadır.



Favipiravir kaybedilen grupta daha fazla kullanılmıştır. Ancak bu durum hastalık ağırlığı ile ilişkili gibi görünmektedir.



Hidroksiklorokin ve Azitromisin mortalite ile ilişkili görünmemektedir. En sık görülen yan etki karaciğer toksitesidir.'