Terör örgütü PKK'nın 3 bin 250 çocuğu kaçırdığı ortaya çıktı!

Yurt içi ve yurt dışındaki başarılı operasyonlar ile tükenme noktasına gelen terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı YPG, örgüte katılım azaldığı için öldürülen teröristlerin yerini doldurmak amacıyla gözünü Suriye'de işgal ettiği bölgelerde yaşayan Kürt, Arap ve Ezidi ailelerin çocuklarına dikti. Son dakika haberine göre eli kanlı Terör örgütünün son 4 yılda, 9 ile 16 yaş aralığındaki 3 bin 257 çocuğu kaçırdığı ortaya çıktı.



OPERASYONLAR TÜKENME NOKTASINA GETİRİNCE...



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Emniyet'in son yıllarda yurt içi ve yurt dışında sürdürdüğü etkili operasyonlar ile terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı YPG'yi tükenme noktasına getirdi. Hain örgüt etkisiz hale getirilen teröristlerin yerine yeni eleman bulmakta zorlanınca gözünü Suriye'de işgal ettiği bölgedeki ailelerin çocuklarına dikti.



'ZORUNLU ASKERLİK' ADI ALTINDA ÇOCUKLARA EL KOYMAYA BAŞLADILAR



Ailelerin karşı çıkmasına rağmen 'Zorunlu askerlik' adı altında her aileden 1 çocuğu önce PYD kontrolündeki YPG kamplarına götüren örgüt, burada 'Asayiş birimi' adı altında kısa süreli silah eğitimi verdiği çocukları Kandil'deki kamplara gönderiyor. Bu çocuklardan bazıları da silah ve bomba eğitiminden geçirildikten sonra Türkiye gönderiliyor.



3 BİN 257 ÇOCUĞU KAÇIRMIŞLAR



Bölgede görev yapan Türk istihbarat birimlerinin, sağ yakalanan ve teslim olan teröristlerin verdiği bilgiler ile teknik takip ve Suriye Milli ordusu görevlileri ile yerel kaynaklardan teyitli bilgilerle hazırladığı son rapora göre örgüt, 35'i kız 86'sı son iki ayda, 225'i bu yılın ilk 9 ayında olmak üzere, son 4 yılda yaşları 9 ile 16 arasında değişen 3 bin 257 çocuğu kaçırdı.



GÖRÜNTÜLERİNİ DE KENDİLERİNE YAKIN SİTELERDE YAYINLADILAR



Terörün kirli yüzünü bir kez daha ortaya koyan korkunç son dakika haberiyle rakamın ortaya çıkmasının ardından yapılan incelemelerde Terör örgütünün dönem dönem kendisine yakın propaganda sitelerinden kaçırdığı çocukların fotoğraflarını mutlu pozlar verdirerek paylaştığını ortaya çıkardı.



BİRÇOĞUNU MADDE BAĞIMLISI YAPIYORLAR



Örgütün kaçırdığı çocukları orada kalmak istememeleri durumunda uyuşturucu maddelerle bağımlı hale getirdiği ve madde karşılığında militan olmaya ikna ettikleri belirtilirken bunun da işe yaramadığı çocukları infaz ettiği aktarılıyor.



KIZINI ÖLDÜRDÜLER



PKK'nın işgal altında tuttuğu Mahaviş köyünde örgüte katılmayı ve para vermeyi reddeden bir babanın 8 yaşındaki kızı Fatma El Mahaviş'i kaçırdı. Küçük kızın ellerini bağlayıp işkence yapan alçaklar, daha sonra kız çocuğunu 4 kurşunla vurarak öldürdü. Kanlı örgütün Rakka kırsalında son 1 ayda kaçırdığı 7 çocuğu da aynı şekilde katlettiği ortaya çıktı. Eylül ayında da Irak'ın Şengal bölgesinden çocukları kaçırılan Ezidi ailelerden bazılarının Irak hükümeti ve insan hakları örgütlerine yardım çağrısında bulunduğu öğrenildi. Örgütün Şengal bölgesinden son 2 yılda 170 çocuğu kaçırdığı belirlendi.



OKUL YOLUNDA KAÇIRIP DAĞA GÖTÜRDÜLER!



Terör örgütü son olarak 4 gün önce, Kamışlı'da 16 yaşındaki kız çocuğu Ravan Umran Alliko'yu okul çıkışı kaçırıp, Himo köyünde sözde asayiş merkezine götürdü. Kızlarının örgüt tarafından kaçırıldığını öğrenen aile tüm çabalarına rağmen kızlarını geri alamadı.



ÇOCUKLARI YAYINLAYIP KATILIM SÜRÜYOR MESAJI VERDİLER!



Geçen Temmuz'da Kamışlı'dan kaçırılan Cudi Ömer (14), Aynularab'dan kaçırılan Dicvar Cuma (15) ve kız çocuğu Caklin Eyyüp (14) ille Tel Kerem köyünden kaçırılan kız çocuğu Lina Halaf'tan (15) aileleri ise şu ana kadar çocuklarından haber alamadı. PKK/YPG, ağustos ayı içinde Kürt, Arap ve Ezidi kökenli ailelerden kaçırdığı küçük yaştaki 14 kız çocuğunun dağda çekilen fotoğraflarını, 'Gerillaya katılım sürüyor' diyerek kendi yayın organları üzerinden servis etti.