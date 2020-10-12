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Bakanlık duyurdu! Oruç Reis kaldığı yerden devam!

Dışişleri Bakanlığı: Oruç Reis gemimiz bir ay süren bakım ve onarım işlemlerinin ardından sismik araştırma faaliyetlerine kaldığı yerden bugün devam etmeye başlamıştır. 22 Ekim 2020 tarihine kadar sürecek olan bu faaliyet, tamamen Türk kıta sahanlığı içinde olup, faaliyet alanı Türkiye'ye en yakın 15 kilometre, Yunan anakarasına ise 425 kilometre uzaklıktadır. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada, uluslararası hukuk ile bağdaşmayan asılsız iddialar öne sürerek itirazlarını yinelemiştir. Doğu Akdeniz'de en uzun kıyısı bulunan ülkemizin anakarasına 15 kilometre mesafede faaliyet göstermesine itiraz edilmesi kabul edilemez.

Güncel / 12 Ekim 2020 Pazartesi 16:24
Bakanlık duyurdu! Oruç Reis kaldığı yerden devam!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Oruç Reis gemimiz bir ay süren bakım ve onarım işlemlerinin ardından sismik araştırma faaliyetlerine kaldığı yerden bugün devam etmeye başlamıştır. 22 Ekim 2020 tarihine kadar sürecek olan bu faaliyet, tamamen Türk kıta sahanlığı içinde olup, faaliyet alanı Türkiye'ye en yakın 15 kilometre, Yunan anakarasına ise 425 kilometre uzaklıktadır.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada, uluslararası hukuk ile bağdaşmayan asılsız iddialar öne sürerek itirazlarını yinelemiştir. Doğu Akdeniz'de en uzun kıyısı bulunan ülkemizin anakarasına 15 kilometre mesafede faaliyet göstermesine itiraz edilmesi kabul edilemez.

Bu itiraz, Sevilla Haritası ile vücut bulan, Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı iddialarına dayanmaktadır. Oysa ki Sevilla Haritasının hukuken geçersiz olduğu AB ve ABD tarafından da kamuoyuna duyurulmuştur.

Yunanistan'ın iddia ettiği üzere Meis adasının 40 bin kilometrekare deniz alanı yaratması ne uluslararası hukukla ne de uluslararası mahkeme kararlarıyla bağdaşmaktadır. Esasen Yunan tarafı da bu taleplerinin maksimalist olduğunu gayet iyi bilmektedir. Yunanistan'dan beklentimiz Sevilla Haritası ile vücut bulan, uluslararası hukuka aykırı maksimalist iddialarını geri çekmesi, Ege ve Akdeniz'de gerginliği artırıcı tatbikat ve askeri faaliyetlerine son vermesi ve başta istikşafi görüşmeler olmak üzere bizimle samimi bir diyalog içine girmesidir.

Yunanistan

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