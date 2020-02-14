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Kayseri'de yakalanan 4 DEAŞ'lı serbest bırakıldı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 DEAŞ üyesi salıverildi.

3. Sayfa / 14 Şubat 2020 Cuma 15:11
Kayseri'de yakalanan 4 DEAŞ'lı serbest bırakıldı
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ içerisinde Suriye'de faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si İl Göç İdaresi'ne teslim edildi, 2'si de sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı da çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de 11 Şubat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak : AA

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Adli KontrolEmniyet MüdürlüğüTerör ÖrgütüSuriye

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