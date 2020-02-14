Kayseri'de yakalanan 4 DEAŞ'lı serbest bırakıldı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ içerisinde Suriye'de faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüphelilerden 2'si İl Göç İdaresi'ne teslim edildi, 2'si de sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi.



Adliyeye sevk edilen 2 zanlı da çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kayseri'de 11 Şubat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Kaynak : AA

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