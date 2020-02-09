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İdlib'e askeri takviye sürüyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 8 şehit verdiğimiz İdlib'de bulunan gözlem noktalarına gece saatlerinde askeri sevkiyat yapıldı.

Dünya / 09 Şubat 2020 Pazar 18:41
İdlib'e askeri takviye sürüyor!
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Türkiye'deki çeşitli birliklerden yola çıkan ve aralarında füze rampası, tank, mühimmat ve paletli zırhlı personel taşıyıcıları da bulunan askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında gelen askeri araçlar gece saatlerinde İdlib'te bulunan gözlem noktalarına sevk edildi.

KONVOY GÖZLEM NOKTASINA GÖNDERİLDİ


Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen leopar tank, füze rampası, mühimmat ve paletli ZPT'lerin yer aldığı 60 askeri araçlık konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Burada askeri personel tarafından indirilen tank ve ZPT'ler, güvenlik önlemi gerekçesiyle İdlib'deki gözlem noktalarına gönderilmek üzere sınır birliklerine yönlendirildi. Askeri araçların geçişi sırasında çocuklar askerlere sevgi gösterisinde bulundu.
 
Kaynak : İHA
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